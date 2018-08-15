Голова правління «Славії» закликав Суркіса залишити посаду в УЄФА, але потім видалив повідомлення



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Ярослав Тврдик. Фото MAFRA

Представнику чеського клубу не сподобалося суддівство у матчі з «Динамо»

Голова правління празької «Славії» Ярослав Тврдик у соціальній мережі закликав Григорія Суркіса піти у відставку з посади віце-президента УЄФА.

На його думку, у матчі чеського клубу проти київського «Динамо» у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів було нечесне суддівство.

«Арбітри грубо вплинули на обидва матчі. Віце-президент Суркіс повинен піти у відставку. УЄФА не повинен бути здивований, що фанати скандували його ім'я», - написав він.

«На місці «Динамо» я не хотів би проходити далі. Пишаюся нашою командою, ми будемо наполегливо працювати, спасибі за вашу підтримку», - продовжив він у своєму Twitter.

Щоправда, пізніше Тврдик видалив свої повідомлення з цієї соціальної мережі, передає championat.com.

Нагадаємо, Григорій Суркіс раніше був власником «Динамо». Після того, як він став віце-президентом УЄФА, бізнесмен передав клуб в управління своєму братові – Ігорю Суркісу.

Зауважимо, що срібний призер чемпіонату світу-2018 заявив, що дуже щасливий повернутися у «Динамо».