Футбольний арбітр Балакін розповів про міцні зв’язки з «Динамо»



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Микола Балакін запевняє, що не допомагає киянам у матчах чемпіонату України

Український футбольний арбітр Микола Балакін розповів про міцні сімейні зв’язки з «Динамо». Він запевняє, що спільне минуле не заважає об’єктивно судити матчі киян у чемпіонаті України.

«Те, що мій дідусь – перший український арбітр ФІФА, а батько також арбітр, спочатку заважало мені. Це лише додає відповідальності. У мене два діди та дядько грали за «Динамо». Один з дідів був тренером Лобановського, Базилевича, Котельникова, Онуфрієнко та Біби. Він же грав у так званих матчах смерті. Але ніяких особливих почуттів до «Динамо» я не маю. Знаю багатьох футболістів, з якими ще разом грали юнаками, але тісних стосунків не підтримую. Не хочу, щоб це впливало на рішення на полі. Так, моя сім’я має зв’язки з «Динамо», але коли судив їх, вилучив двог гравців. Там завжди незадоволені, коли я суджу їхні матчі», - розповів Балакін у інтерв’ю Tribuna.com.

Нагадаємо, Микола Балакін судив останній очний поєдинок «Шахтаря» та «Динамо» в Харкові, в якому він вилучив капітана «гірників» Тайсона за образливий жест на адресу вболівальників киян. «Шахтар» тоді виграв – 1:0.

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