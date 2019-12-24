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    Футбольний арбітр Балакін розповів про міцні зв’язки з «Динамо»

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    Микола Балакін - Футбольний арбітр Балакін розповів про міцні зв’язки з «Динамо»
    Микола Балакін
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    Микола Балакін запевняє, що не допомагає киянам у матчах чемпіонату України

    Український футбольний арбітр Микола Балакін розповів про міцні сімейні зв’язки з «Динамо». Він запевняє, що спільне минуле не заважає об’єктивно судити матчі киян у чемпіонаті України.

    «Те, що мій дідусь – перший український арбітр ФІФА, а батько також арбітр, спочатку заважало мені. Це лише додає відповідальності. У мене два діди та дядько грали за «Динамо». Один з дідів був тренером Лобановського, Базилевича, Котельникова, Онуфрієнко та Біби. Він же грав у так званих матчах смерті. Але ніяких особливих почуттів до «Динамо» я не маю. Знаю багатьох футболістів, з якими ще разом грали юнаками, але тісних стосунків не підтримую. Не хочу, щоб це впливало на рішення на полі. Так, моя сім’я має зв’язки з «Динамо», але коли судив їх, вилучив двог гравців. Там завжди незадоволені, коли я суджу їхні матчі», - розповів Балакін у інтерв’ю Tribuna.com.

    Нагадаємо, Микола Балакін судив останній очний поєдинок «Шахтаря» та «Динамо» в Харкові, в якому він вилучив капітана «гірників» Тайсона за образливий жест на адресу вболівальників киян. «Шахтар» тоді виграв – 1:0.

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