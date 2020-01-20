Ф’юрі не вірить в успіх Ломаченка проти Лопеса
Раніше британець назвав Усика негідним для себе суперником
Британський надважковаговик Тайсон Ф’юрі продовжив негативні випади на адресу українських боксерів. Він вважає, що наш Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не зможе перемогти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).
«Коммі – дуже крутий боксер. Але Лопес пройшов його, мов ніж крізь масло. Він надважковаговик на маленьких ніжках. Нікому не буде легко перемогти його. Навіть Ломаченку», - передає слова Ф’юрі iFL TV.
Чемпіонський бій Ломаченко – Лопес планується на квітень – травень поточного року.
Раніше Ф’юрі назвав негідним для себе суперником українського надважковаговика Олександра Усика, якого вважає надто малим для найпрестижнішої вагової категорії в боксі та нецікавим для західних уболівальників.