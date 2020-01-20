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    Ф’юрі не вірить в успіх Ломаченка проти Лопеса

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    Тайсон Ф'юрі - Ф’юрі не вірить в успіх Ломаченка проти Лопеса
    Тайсон Ф'юрі
    USA Today

    Раніше британець назвав Усика негідним для себе суперником

    Британський надважковаговик Тайсон Ф’юрі продовжив негативні випади на адресу українських боксерів. Він вважає, що наш Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не зможе перемогти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

    «Коммі – дуже крутий боксер. Але Лопес пройшов його, мов ніж крізь масло. Він надважковаговик на маленьких ніжках. Нікому не буде легко перемогти його. Навіть Ломаченку», - передає слова Ф’юрі iFL TV.

    Чемпіонський бій Ломаченко – Лопес планується на квітень – травень поточного року.

     Читайте також: Тайсон Ф’юрі не вважає Усика гідним суперником

    Раніше Ф’юрі назвав негідним для себе суперником українського надважковаговика Олександра Усика, якого вважає надто малим для найпрестижнішої вагової категорії в боксі та нецікавим для західних уболівальників.

    бокс Василь Ломаченко Тайсон Ф'юрі Теофімо Лопес
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