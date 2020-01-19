Тайсон Ф’юрі не вважає Усика гідним суперником



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Британський надважковаговик вважає бій проти українця нецікавим

Британський боксер надважкої вагової категорії Тайсон Ф’юрі не хотів би битися з українцем Олександром Усиком, оскільки не вважає його гідним суперником. Колишній чемпіон впевнений, що Усик не цікавий уболівальникам.

«Усика немає в моєму переліку бажаних суперників. Він ноунейм. Нікого не цікавить наш можливий бій. Він не принесе ніяких грошей. Навіщо з ним битися? Він маленький надважковаговик, іноземець з поганою англійською. Я хочу великих боїв, які цікавлять глядачів. Усик – все ще чужий у західному світі. Чемпіонські пояси повернулися на Захід. Тут мають і залишатися. Можливо, в Україні Усик – велика зірка. Та Британія чи Америка не зацікавлені в якомусь українському боксері», - передає слова Ф’юрі Boxing News 24.

Нагадаємо, напередодні промоутер Усика Олександр Красюк опублікував фото з відомим британським промоутером Едді Хірном та чемпіоном світу Ентоні Джошуа, який вірогідно стане одним з наступних суперником українця в надважкій ваговій категорії.