«Где «Динамо», где?»: «Шахтар» випустив у продаж футболку з хамством Жадсона



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«Гірники» продають футболку з відомою фразою колишнього бразильського легіонера команди

Донецький «Шахтар» почав продаж на офіційному сайті клубу футболки зі знаменитою фразою колишнього бразильського легіонера команди Жадсона після перемоги над «Динамо» в півфіналі Кубка УЄФА 2009 року.

Вартість футболки 299 грн. У такий спосіб «гірники» вітають своїх прихильників з 10-річчям перемоги в Кубку УЄФА та 12-м чемпіонським титулом в Україні.

Тоді бразилець прокричав на камеру: «Где «Динамо», где?», добре вивчивши в Донецьку рифмовану відповідь на запитання.

Где Динамо?

Натомість серед динамівських уболівальників популярністю користується футболка з жестом Дениса Гармаша на адресу трибуни «Донбас Арени» під час матчу команд 2012 року.

Нагадаємо, що «Шахтар» вже п’ять років не має змоги грати на «Донбас Арені» через російську військову агресію, кілька разів міняв домашню арену. Наразі футболісти клубу проживають у Києві, а домашні поєдинки грають у Харкові.