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    Уболівальники «Реала» обрали українця другим воротарем команди

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    Андрій Лунін - Уболівальники «Реала» обрали українця другим воротарем команди
    Андрій Лунін
    Marca

    Андрій Лунін переміг у голосуванні серед фанів мадридського клубу

    Український воротар Андрій Лунін переміг у голосуванні серед уболівальників мадридського «Реалу» з визначення другого голкіпер команди на новий сезон. Голосування проводило відоме видання Marca.

    Лунін у підсумку набрав 39% голосів учасників опитування. Це на 4% більше, ніж набрав Тібо Куртуа. Кейлор Навас набрав 18%, а Люка Зідан – лише 7%.

    Раніше повідомлялося, що в «Реалі» виникли розбіжності стосовно другого воротаря на новий сезон. Тренер команди Зінедін Зідан бачив на цій позиції свого сина, а керівництво клубу робило ставку саме на Луніна.

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