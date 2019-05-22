Уболівальники «Реала» обрали українця другим воротарем команди
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Андрій Лунін
Marca
Андрій Лунін переміг у голосуванні серед фанів мадридського клубу
Український воротар Андрій Лунін переміг у голосуванні серед уболівальників мадридського «Реалу» з визначення другого голкіпер команди на новий сезон. Голосування проводило відоме видання Marca.
Лунін у підсумку набрав 39% голосів учасників опитування. Це на 4% більше, ніж набрав Тібо Куртуа. Кейлор Навас набрав 18%, а Люка Зідан – лише 7%.
Раніше повідомлялося, що в «Реалі» виникли розбіжності стосовно другого воротаря на новий сезон. Тренер команди Зінедін Зідан бачив на цій позиції свого сина, а керівництво клубу робило ставку саме на Луніна.
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