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    Генсек російської федерації боксу здивував думкою про реванш Гассієв – Усик

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    Умар Кремльов - Генсек російської федерації боксу здивував думкою про реванш Гассієв – Усик
    Умар Кремльов
    ProstoProSport

    Умар Кремльов вважає, що українець не матиме шансів у повторному поєдинку проти росіянина

    Генеральний секретар російської федерації боксу Умар Кремльов прокоментував можливий реванш росіянина Мурата Гассієва (26-1, 19 КО) проти українця Олександра Усика (16-0, 12 КО).

    Функціонер вважає, що в повторному поєдинку Усик не матиме шансів на перемогу навіть в надважкій ваговій категорію, в яку перейшов Олександр.

    «Хотів би побачити реванш Гассієва проти Усика. Цей поєдинок відповів би на багато питань. У першому бою було багато тонкощів. У реванші в Усика не буде жодних шансів у надважкій вазі, та навіть і в першій важкій вазі також. Потрібно лише трохи змінити підготовку», - передає слова Кремльова Р-Спорт.

    Нагадаємо, Олександр Усик переміг Гассієва одноголосним рішенням суддів у Москві в фіналі боксерської Суперсерії.

    Наразі українець перейшов у надважку вагову категорію, де має провести проти Карлоса Такама 25 травня дебютний бій.

     Читайте також: Росіянин Гассієв мріє про реванш проти Усика
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