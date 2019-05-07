Генсек російської федерації боксу здивував думкою про реванш Гассієв – Усик



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Умар Кремльов ProstoProSport

Умар Кремльов вважає, що українець не матиме шансів у повторному поєдинку проти росіянина

Генеральний секретар російської федерації боксу Умар Кремльов прокоментував можливий реванш росіянина Мурата Гассієва (26-1, 19 КО) проти українця Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Функціонер вважає, що в повторному поєдинку Усик не матиме шансів на перемогу навіть в надважкій ваговій категорію, в яку перейшов Олександр.

«Хотів би побачити реванш Гассієва проти Усика. Цей поєдинок відповів би на багато питань. У першому бою було багато тонкощів. У реванші в Усика не буде жодних шансів у надважкій вазі, та навіть і в першій важкій вазі також. Потрібно лише трохи змінити підготовку», - передає слова Кремльова Р-Спорт.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Гассієва одноголосним рішенням суддів у Москві в фіналі боксерської Суперсерії.

Наразі українець перейшов у надважку вагову категорію, де має провести проти Карлоса Такама 25 травня дебютний бій.

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