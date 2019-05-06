Росіянин Гассієв мріє про реванш проти Усика



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Олександр Усик - Мурат Гассієв Чемпіонат

Колишній чемпіон світу Мурат Гассієв хоче отримати шанс на реванш у бою проти Олександра Усика

Росіянин Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) програв одноголосним рішенням суддів українцю Олександру Усику в Москві в фіналі боксерської Суперсерії.

Відтак Гассієв не приховує бажання дочекатися реваншу.

«Що мені потрібно поліпшити? Можливо, трохи ноги, трохи швидкість, трохи силу. Загалом над усім треба ще працювати. Звісно, реванш – хороша ідея. Не знаю, можливо, він ніколи і не відбудеться. Та для мене реванш важливий. Я хочу ще раз спробувати перемогти його», сказав Гассієв у ефірі Behind The Gloves.

Нагадаємо, Олександр Усик перейшов у надважку вагову категорію, де має провести проти Карлоса Такама 25 травня дебютний бій.

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