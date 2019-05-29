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    Герой чемпіонату світу з хокею Какко відмовився від участі в тестах НХЛ

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    Герой чемпіонату світу з хокею Какко відмовився від участі в тестах НХЛ

    На чемпіонаті світу Каапо Какко закинув шість шайб і зробив одну гольову передачу в 10 матчах

    Один з фаворитів драфта НХЛ-2019 Каапо Какко відмовився від участі в преддрафтових тестах в Баффало, інформує офіційний сайт НХЛ.

    Самі тести почалися 27 травня. 103 запрошених гравця візьмуть участь в різних випробуваннях і пройдуть співбесіди з клубами НХЛ.

    Нагадаємо, 26 травня 2019 року збірна Фінляндії виграла чемпіонат світу. У січні цього року збірна Фінляндії також виграла і молодіжний чемпіонат світу. У складі обох збірних виступав 18-річний Какко.

    Один з головних фаворитів майбутнього драфту НХЛ став автором вирішальної шайби у фіналі МЧМ, а на дорослому чемпіонаті світу закинув шість шайб і зробив одну гольову передачу в 10 матчах.

    У 2018 році форвард виграв і юніорська світову першість. Таким чином, Какко перевершив досягнення Коннора Макдевіда.

    Джерело: Чемпионат.com

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