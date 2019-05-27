«Президент гри» Анттіла робить Фінляндію несподіваним чемпіоном світу з хокею (відео)

Марко Анттіла показав, яким має бути справжній капітан hs.fi

Перед цим чемпіонатом окремі спеціалісти навіть пророкували Суомі невихід із групи

Збірна Фінляндії стала несподіваним, може навіть сенсаційним чемпіоном 83-ї світової першості з хокею. Несподіваним, бо фіни приїхали до Словаччини напівмолодіжним складом, у якому найбільшою зіркою виглядав 18-річний діамант Каапо Какко.

Каапо, котрий цьогоріч у січні допоміг Суомі виграти молодіжний чемпіонат світу, справді був найяскравішою постаттю на старті чемпіонату. Його шість шайб у ворота канадців, словаків і данців принесли фінам три перемоги, які допомогли набрати чемпіонської ходи.

Хоча на фініші турніру, який завершився здобуттям третього титулу чемпіонів світу, у Фінляндії був інший герой — капітан Марко Анттіла, форвард четвертої ланки із фінського клубу «Йокеріт», який за сім матчів групового турніру не набрав жодного очка, а в плей-оф закинув чотири рази, у найпотрібніший момент. До 34-річчя, яке Марко святкуватиме через лічені хвилини, коли настане 27 травня, він зробив собі чудовий подарунок.

Канада — Фінляндія — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 1:0 — Ші Теодор (Манта, Джаред Маккан), 10:02. 1:1 — Марко Анттіла (Сакарі Маннінен, Оямякі, - більш.), 22:35. 1:2 — Марко Анттіла (Велі-Матті Савінайнен), 42:35. 1:3 - Гаррі Песонен (Тюрвайнен, гаканпаа), 55:54

Канада: Метт Мюррей; Нурс — Деймон Сіверсон, Маршессо — П’єр-Люк Дюбуа — Марк Стоун; Тома Шабо — Стечер, Сіреллі — Шон Кутюр’є — Сем Рейнгарт; Ші Теодор — Фаббро, Джаред Маккан — Турріс — Манта; Філіпп Майєрс, Тайсон Джост — Адам Енріке — Ділан Стром — Метью Джозеф. Тренер — Ален Віньо

Фінляндія: Ланкінен; Огтамаа — Мікко Лехтонен, Оямякі — Тюрвайнен — Тоні Раяла; Йокігарю — Петтері Лінбом, Какко — Сакарі Маннінен — Гаррі Песонен; Каскі — Ніко Міккола, Куусела — Саллінен — Велі-Матті Савінайнен; Гаканпаа — Міїка Койвісто, Марко Анттіла — Аннікко — Ківіранта. Тренер — Юкка Ялонен

Судді: Тобіас Бйорк (Швеція), Тафтс (США) — Ґлєб Лазарєв (РФ), Лгоцкі (Чехія)

Кидки: 44 (15 + 8 + 21) - 22 (9 + 10 + 3)

Штраф: 6 (4 + 2 + 0) - 8 (6 + 2 + 0)

26 травня. Братислава. Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

Склалося враження, що на старті гри фіни виглядали скутішими. Вочевидь розуміння, що до світової вершини залишився лише крок, трохи вплинув на свідомість гравців, значна частина яких за інших обставин до складу команди Юкки Ялонена не потрапила б. Певна нервозність відчувалася постійно. Навіть в епізоді, коли Єре Саллінен під час гри в меншості обікрав суперників на власній половині, протяг шайбу через півмайданчика і був збитий Томою Шабо. Арбітр призначив штрафний кидок, а Олівер Каскі виконав його якось аж надто безхитрісно.

Врешті, шайба у ворота у ворота Кевіна Ланкінена, який немов продовжував свій бездоганний матч проти росіян у півфіналі, стала логічним підсумком певного сумбуру в грі скандинавів. То Ентоні Манта нав’язав суперникам боротьбу на їх половині, здійснив перехоплення і вивів на побачення з голкіпером Ші Теодора. Оборонець не промахнувся — 1:0.

Звичну для цього чемпіонату Фінляндію ми побачили з початком другої третини зустрічі. Суомі заграли агресивно, їм почали вдаватися гострі комбінації попереду і врешті, отримавши чисельну більшість, хлопці Юкки Ялонена рахунок зрівняли. Закинув, звісно, Марко Анттіла, капітан команди, який врятував команду від поразки за 25 секунд до завершення чвертьфінального матчу зі шведами, забив переможну шайбу в півфінальній зустрічі з Росією. Й ось тепер влучно пробив між щитків Метта Мюррея у фінальному поєдинку з Канадою!

Не дарма фіни після матчу з Росією назвали Анттілу «Президентом гри». Однією шайбою у фіналі він не обмежився і на початку третього періоду Марко, отримавши з-за воріт передачу від Велі-Матті Савінайнена, закинув удруге!

Ця шайба, як виявилося, стала золотою. В решту часу бездоганно грав фінський голкіпер Кевін Ланкінен, ще один з ключовий співтворець фінської казки. А за чотири хвилини до фінальної сирени фактично добив Канаду, виїхавши з-за воріт і заставши Мюррея зненацька, Гаррі Песонен — 3:1!

Нагадаємо, що бронзові нагороди, обігравши в серії буллітів команду Чехії, виграла збірна РФ.

Іван Вербицький, «Главком»