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    Українець Верняєв став найкращим гімнастом сезону Бундесліги за кількістю набраних очок

    Українець виступає за німецький клуб Бундесліги «Саар»
    Олег Верняєв, який виступає в німецькій гімнастичій Бундеслізі за клуб «Саар», посів перше місце в особистому заліку сезону за кількістю набраних очок. В активі українця 101 очко. Менш вдало для олімпійського чемпіона Ріо 2016 склався головний матч чемпіонату - фінал Бундесліги. У протистоянні з «Штраубенгардтом» українець
    • Сьогодні, 16:41
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    Українець виступає за німецький клуб Бундесліги «Саар»

    Олег Верняєв, який виступає в німецькій гімнастичій Бундеслізі за клуб «Саар», посів перше місце в особистому заліку сезону за кількістю набраних очок. В активі українця 101 очко.

    Менш вдало для олімпійського чемпіона Ріо 2016 склався головний матч чемпіонату - фінал Бундесліги. У протистоянні з «Штраубенгардтом» українець завоював одне очко, а «Саар» поступився 19:34 і посів підсумкове друге місце.

    «Штраубенгардт» - став чемпіоном, на третьому місці - «Обере Лан».

    Нагадаємо, що у листопаді Олег Верняєв здобув срібло Кубка світу зі спортивної гімнастики.

    Джерело: xsport.ua

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
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