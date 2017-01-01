Українець Верняєв став найкращим гімнастом сезону Бундесліги за кількістю набраних очок

Українець виступає за німецький клуб Бундесліги «Саар»

Олег Верняєв, який виступає в німецькій гімнастичій Бундеслізі за клуб «Саар», посів перше місце в особистому заліку сезону за кількістю набраних очок. В активі українця 101 очко. Менш вдало для олімпійського чемпіона Ріо 2016 склався головний матч чемпіонату - фінал Бундесліги. У протистоянні з «Штраубенгардтом» українець



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Українець виступає за німецький клуб Бундесліги «Саар»

Олег Верняєв, який виступає в німецькій гімнастичій Бундеслізі за клуб «Саар», посів перше місце в особистому заліку сезону за кількістю набраних очок. В активі українця 101 очко.

Менш вдало для олімпійського чемпіона Ріо 2016 склався головний матч чемпіонату - фінал Бундесліги. У протистоянні з «Штраубенгардтом» українець завоював одне очко, а «Саар» поступився 19:34 і посів підсумкове друге місце.

«Штраубенгардт» - став чемпіоном, на третьому місці - «Обере Лан».

Нагадаємо, що у листопаді Олег Верняєв здобув срібло Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Джерело: xsport.ua