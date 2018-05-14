Голкіпера «Вереса» визнано найкращим гравцем 31-го туру Прем'єр-ліги України
- Сьогодні, 14:50
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Розсилка
Олександр Бандура
За нього проголосували більшість респондентів
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 31 туру УПЛ.
Про це повідомляє прес-служба організації.
До складу експертної ради увійшли Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Ігор Шуховцев, Ігор Яворський.
За підсумком голосування перемогу здобув воротар «Вереса» Олександр Бандура.
За нього проголосували більшість респондентів.
Як відомо, у 31-му турі «Верес» поступився «Шахтарю» (0:1).
Нагадаємо, найкращим тренером туру було визнано наставника «Динамо» Олександра Хацкевича.