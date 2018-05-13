Прем’єр-ліга. «Шахтар» здолав «Верес» та став чемпіоном України, «Маріуполь» та «Ворскла» сильнішого не виявили
- Сьогодні, 21:27
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Розсилка
Відбулися заключні матчі 31-го туру української Прем'єр-ліги
«Шахтар» мінімально обіграв «Верес» у 31 турі чемпіонату України завдяки пенальті в суперечливій ситуації.
«Шахтар» набрав 75 очок і перед останнім туром випереджає «Динамо» на 5 очок, відтак команда Фонсеки достроково оформила чемпіонство (золотий дубль за один тиждень після перемоги у фіналі Кубка України).
В паралельному матчі української Прем'єр-Ліги «Ворскла» на виїзді розійшлась нічиєю з «Маріуполем» (1:1).
Після цього матчу «Ворскла» набрала 46 очок і залишилась на 3 позиції, «Маріуполь» з 38 пунктами розташувався на 5 місці.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
31-ий тур
«Шахтар» - «Верес» - 1:0
Гол: Марлос(5п.)
«Маріуполь» - «Ворскла» - 1:1
Голи: Тищенко(52) – Коломоєць(30)
Джерело: Футбол 24