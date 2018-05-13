Прем’єр-ліга. «Шахтар» здолав «Верес» та став чемпіоном України, «Маріуполь» та «Ворскла» сильнішого не виявили

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«Шахтар» - «Верес». Фото: Футбол 24

Відбулися заключні матчі 31-го туру української Прем'єр-ліги

«Шахтар» мінімально обіграв «Верес» у 31 турі чемпіонату України завдяки пенальті в суперечливій ситуації.

«Шахтар» набрав 75 очок і перед останнім туром випереджає «Динамо» на 5 очок, відтак команда Фонсеки достроково оформила чемпіонство (золотий дубль за один тиждень після перемоги у фіналі Кубка України).

В паралельному матчі української Прем'єр-Ліги «Ворскла» на виїзді розійшлась нічиєю з «Маріуполем» (1:1).

Після цього матчу «Ворскла» набрала 46 очок і залишилась на 3 позиції, «Маріуполь» з 38 пунктами розташувався на 5 місці.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

31-ий тур

«Шахтар» - «Верес» - 1:0

Гол: Марлос(5п.)

«Маріуполь» - «Ворскла» - 1:1

Голи: Тищенко(52) – Коломоєць(30)

Джерело: Футбол 24