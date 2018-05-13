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    Прем’єр-ліга. «Шахтар» здолав «Верес» та став чемпіоном України, «Маріуполь» та «Ворскла» сильнішого не виявили

    • Сьогодні, 21:27
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    &laquo;Шахтар&raquo; - &laquo;Верес&raquo;. Фото: Футбол 24
    «Шахтар» - «Верес». Фото: Футбол 24

    Відбулися заключні матчі 31-го туру української Прем'єр-ліги

    «Шахтар» мінімально обіграв «Верес» у 31 турі чемпіонату України завдяки пенальті в суперечливій ситуації.

    «Шахтар» набрав 75 очок і перед останнім туром випереджає «Динамо» на 5 очок, відтак команда Фонсеки достроково оформила чемпіонство (золотий дубль за один тиждень після перемоги у фіналі Кубка України).

    В паралельному матчі української Прем'єр-Ліги «Ворскла» на виїзді розійшлась нічиєю з «Маріуполем» (1:1).

    Після цього матчу «Ворскла» набрала 46 очок і залишилась на 3 позиції, «Маріуполь» з 38 пунктами розташувався на 5 місці.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    31-ий тур

    «Шахтар» - «Верес» - 1:0

    Гол: Марлос(5п.)

    «Маріуполь» - «Ворскла» - 1:1

    Голи: Тищенко(52) – Коломоєць(30)

    Джерело: Футбол 24

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