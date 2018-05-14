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    Наставника «Динамо» визнано найкращим тренером 31-го туру Прем'єр-ліги України

    • Сьогодні, 14:36
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    Олександр Хацкевич
    Олександр Хацкевич

    В передостанньому турі динамівцям випадав непростий виїзд у Запоріжжя

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-Ліги

    Лауреат 31-го ігрового дня – головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич, інформує офіційний сайт організації.

    В передостанньому турі динамівцям випадав непростий виїзд у Запоріжжя – до «Зорі», яка все ще сподівається на бронзові медалі, тому зберігає підвищену мотивацію.

    Ясна річ, у чемпіонській боротьбі все було в руках конкурента, але справою першої важливості для киян випадало зіграти тільки на перемогу в своєму поєдинку.

    І це їм вдалося. «Зоря» поступилася «Динамо» – 0:1.

    Його підопічні зуміли обіграти на виїзді непростого суперника, витримавши темп після виснажливого кубкового фіналу, реабілітувавшись за поразку в трофейному матчі та віддавши належне корифею українського тренерства Валерію Лобановському, роковини смерті якого відзначали в Запоріжжі та по всій Україні в той день.

    Середній бал Хацкевича склав 4,6.



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