Голова комітету арбітрів УАФ Луччі розповів про запровадження VAR в Україні



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Монітори системи VAR bt.com

Систему суддівських відеоповторів використовуватимуть у двох футбольних матчах туру

З 2020 року в українській футбольній Прем’єр-лізі будуть використовувати систему суддівських відеоповторів – VAR. Уперше її має бути використано в першому турі другого кола чемпіонату України – 22 лютого. Про це розповів голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Луччі на пресконференції в Києві.

Наразі УАФ має лише один фургон з обладнанням VAR. Відтак розроблено спеціальну схему максимально ефективного використання системи.

Планується, що VAR використовуватимуть на двох матчах туру в різні дні. При цьому відстань між містами матчів має становити не більше 500 км.

Систему відеоповторів можна буде використовувати на поєдинках, які транслюватимуть канали «Футбол» та «2+2».

Наразі в Україні працювати з системою вар можуть 11 футбольних арбітрів.