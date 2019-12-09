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    Голова комітету арбітрів УАФ Луччі розповів про запровадження VAR в Україні

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    Монітори системи VAR - Голова комітету арбітрів УАФ Луччі розповів про запровадження VAR в Україні
    Монітори системи VAR
    bt.com

    Систему суддівських відеоповторів використовуватимуть у двох футбольних матчах туру

    З 2020 року в українській футбольній Прем’єр-лізі будуть використовувати систему суддівських відеоповторів – VAR. Уперше її має бути використано в першому турі другого кола чемпіонату України – 22 лютого. Про це розповів голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Луччі на пресконференції в Києві.

    Наразі УАФ має лише один фургон з обладнанням VAR. Відтак розроблено спеціальну схему максимально ефективного використання системи.

    Планується, що VAR використовуватимуть на двох матчах туру в різні дні. При цьому відстань між містами матчів має становити не більше 500 км.

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    Систему відеоповторів можна буде використовувати на поєдинках, які транслюватимуть канали «Футбол» та «2+2».

    Наразі в Україні працювати з системою вар можуть 11 футбольних арбітрів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Прем’єр-ліга
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