Дискваліфікація Росії стосується футбольного ЧС-2022
Збірна Росії з футболу
Р-Спорт
Російський спорт на чотири роки відсторонили від міжнародних змагань
Збірна Росії з футболу не зможе взяти участь в чемпіонаті світу 2022 року через відсторонення спорту країни від міжнародних змагань, інформує BBC.
Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу.
Однак це рішення наразі не стосується матчів Євро-2020 та фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.
Відбірковий турнір ЧС-2022 року стартує в Європі у березні 2021 року. Росія має 21 день, аби подати апеляцію на дискваліфікацію.Російський спорт покарано за повторне використання державної системи допінгу та спроб сфальшувати результати тестів.