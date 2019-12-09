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    Дискваліфікація Росії стосується футбольного ЧС-2022

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    Збірна Росії з футболу - Дискваліфікація Росії стосується футбольного ЧС-2022
    Збірна Росії з футболу
    Р-Спорт

    Російський спорт на чотири роки відсторонили від міжнародних змагань

    Збірна Росії з футболу не зможе взяти участь в чемпіонаті світу 2022 року через відсторонення спорту країни від міжнародних змагань, інформує BBC.

    Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу.

    Однак це рішення наразі не стосується матчів Євро-2020 та фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.

     Читайте також: Доля Росії на футбольному Євро-2020 у руках нового очільника WADA з Польщі

    Відбірковий турнір ЧС-2022 року стартує в Європі у березні 2021 року. Росія має 21 день, аби подати апеляцію на дискваліфікацію.

    Російський спорт покарано за повторне використання державної системи допінгу та спроб сфальшувати результати тестів. 
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