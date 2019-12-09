Дискваліфікація Росії стосується футбольного ЧС-2022



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Збірна Росії з футболу Р-Спорт

Російський спорт на чотири роки відсторонили від міжнародних змагань

Збірна Росії з футболу не зможе взяти участь в чемпіонаті світу 2022 року через відсторонення спорту країни від міжнародних змагань, інформує BBC.

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу.

Однак це рішення наразі не стосується матчів Євро-2020 та фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.

Відбірковий турнір ЧС-2022 року стартує в Європі у березні 2021 року. Росія має 21 день, аби подати апеляцію на дискваліфікацію.

Російський спорт покарано за повторне використання державної системи допінгу та спроб сфальшувати результати тестів.