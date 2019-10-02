  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Головкін пообіцяв швидко нокаутувати Дерев’янченка

    • Розсилка
    Геннадій Головкін - Головкін пообіцяв швидко нокаутувати Дерев’янченка
    Геннадій Головкін
    Твіттер

    Українець та казахстанець зійдуться в ринзі 5 жовтня

    Колишній чемпіон світу з боксу в середній вазі Геннадій Головкін з Казахстану впевнений, що зможе швидко нокаутувати українця Сергія Дерев’янченка в наступному бою.

    «Хочу показати в суботу новий стиль. Хочу дотримуватися свого стилю великого драматичного шоу. Якщо він дасть мені шанс у першому чи другому раунді, то бій буде завершено. Якщо я поб’ю Дерев’янченка, то переді мною відкриється велике майбутнє. Хочу об’єднати титули, хочу великих імен», - передає слова Головкіна Boxing News 24.

    Бій Дерев’янченко – Головкін відбудеться в ніч на 6 жовтня в Нью-Йорку. Українець з казахстанцем виборюватимуть вакантні титули  IBF і IBO в середній вазі.

    Читайте також: Дерев’янченко розкрив план на бій проти Головкіна
    Читайте також
    бокс Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ