Головкін пообіцяв швидко нокаутувати Дерев’янченка



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Геннадій Головкін Твіттер

Українець та казахстанець зійдуться в ринзі 5 жовтня

Колишній чемпіон світу з боксу в середній вазі Геннадій Головкін з Казахстану впевнений, що зможе швидко нокаутувати українця Сергія Дерев’янченка в наступному бою.

«Хочу показати в суботу новий стиль. Хочу дотримуватися свого стилю великого драматичного шоу. Якщо він дасть мені шанс у першому чи другому раунді, то бій буде завершено. Якщо я поб’ю Дерев’янченка, то переді мною відкриється велике майбутнє. Хочу об’єднати титули, хочу великих імен», - передає слова Головкіна Boxing News 24.

Бій Дерев’янченко – Головкін відбудеться в ніч на 6 жовтня в Нью-Йорку. Українець з казахстанцем виборюватимуть вакантні титули IBF і IBO в середній вазі.