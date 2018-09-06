Головкін відвідає конгрес WBC в Києві



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Геннадій Головкін

До столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу

Легендарний боксер з Казахстану, чемпіон світу за версіями WBC. WBA, IBO та американського журналу The RING в середній вазі (до 76,2 кг) Генадій Головкін , підтвердив свою участь у 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради, який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві.

В столицю України Генадій прилетить разом зі своїм менеджером Томом Лофлером, який багато років керував американським офісом промоутерської компанії братів Кличків К2.

Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, а також потенційний суперник Олександра Усика британець Тоні Беллью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу і інші легендарні боксери минулого.

Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.