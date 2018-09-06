  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Головкін відвідає конгрес WBC в Києві

    • Розсилка
    Геннадій Головкін - Головкін відвідає конгрес WBC в Києві
    Геннадій Головкін

    До столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу

    Легендарний боксер з Казахстану, чемпіон світу за версіями WBC. WBA, IBO та американського журналу The RING в середній вазі (до 76,2 кг) Генадій Головкін , підтвердив свою участь у 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради, який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві.

    В столицю України Генадій прилетить разом зі своїм менеджером Томом Лофлером, який багато років керував американським офісом промоутерської компанії братів Кличків К2. 

    Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, а також потенційний суперник Олександра Усика британець Тоні Беллью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу і інші легендарні боксери минулого.

    Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

    Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

    бокс Геннадій Головкін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ