Віталій Кличко: Однозначно вийдемо з Льюїсом в ринг
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Вічний чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко підтвердив виставковий бій проти екс-абсолютного чемпіона світу Леннокса Льюїса
Виставковий бій-реванш між екс-чемпіонами світу в суперважкій вазі Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом все ж відбудеться.
Це підтвердив Віталій Кличко.
«Я спілкувався з Арнольдом Шварценеггером по скайпу. У нього був день народження. І він мені сказав, що протягом двох наступних місяців приїде до Києва, я його запросив. Я переконаний, що він і поради дасть, і зможе ознайомитися з Києвом», - сказав Кличко.
«Бій з Льюїсом? Ми з ним домовилися, що у нас буде бій. Ми, можливо, в шахи зіграємо. А потім вийдемо в ринг, однозначно в боксерських рукавичках», - сказав Кличко з ефірі телеканалу «1+1».
Раніше повідомлялося, що виставковий бій Льюїс - Кличко відбудеться під час 56-го конгресу WBC, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року.
Свій приїзд на конгрес підтвердив і гегендарний важкоатлет Евандер Холіфілд.
На конгрес до Києва приїде близько 700 учасників зі 160 країн світу.
Віталій Кличко вже зустрівся з президентом WBC Маурісіо Сулейманом і обговорив питання організації заходу.
Нагадаємо, «бій десятиліття» Віталій Кличко - Леннокс Льюїс відбувся 21 червня 2003 року та завершився поразкою українця технічним нокаутом.
Бій було зупинено за рішенням лікаря через сильне розсічення у Віталія.
При цьому Кличко-старший лідирував за очками на картках усіх трьох суддів.
Джерело: 1+1