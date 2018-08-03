Віталій Кличко: Однозначно вийдемо з Льюїсом в ринг



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Віталій Кличко та Леннокс Льюїс

Вічний чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко підтвердив виставковий бій проти екс-абсолютного чемпіона світу Леннокса Льюїса

Виставковий бій-реванш між екс-чемпіонами світу в суперважкій вазі Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом все ж відбудеться.

Це підтвердив Віталій Кличко.

«Я спілкувався з Арнольдом Шварценеггером по скайпу. У нього був день народження. І він мені сказав, що протягом двох наступних місяців приїде до Києва, я його запросив. Я переконаний, що він і поради дасть, і зможе ознайомитися з Києвом», - сказав Кличко.

«Бій з Льюїсом? Ми з ним домовилися, що у нас буде бій. Ми, можливо, в шахи зіграємо. А потім вийдемо в ринг, однозначно в боксерських рукавичках», - сказав Кличко з ефірі телеканалу «1+1».

Раніше повідомлялося, що виставковий бій Льюїс - Кличко відбудеться під час 56-го конгресу WBC, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року.

Свій приїзд на конгрес підтвердив і гегендарний важкоатлет Евандер Холіфілд.

На конгрес до Києва приїде близько 700 учасників зі 160 країн світу.

Віталій Кличко вже зустрівся з президентом WBC Маурісіо Сулейманом і обговорив питання організації заходу.

Нагадаємо, «бій десятиліття» Віталій Кличко - Леннокс Льюїс відбувся 21 червня 2003 року та завершився поразкою українця технічним нокаутом.

Бій було зупинено за рішенням лікаря через сильне розсічення у Віталія.

При цьому Кличко-старший лідирував за очками на картках усіх трьох суддів.

Джерело: 1+1