Головкіна офіційно зобов'язали битися з українцем Дерев'янченком за пояс IBF

У планах Головкіна немає місця обов'язковому захисту титулу по лінії IBF

Міжнародна федерація боксу (IBF) поставила жорсткий ультиматум чемпіону світу в середній вазі Геннадію Головкіну (37-0-1, 33 КО). В IBF постановили, що Головкін зобов'язаний провести захист титулу в бою з обов'язковим претендентом українцем Сергієм Дерев'янченком (12-0, 10 КО). Оскільки Головкін 5 травня в Карсоні проведе бій з Ванесом



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Геннадій Головкін. Фото: Архів

У планах Головкіна немає місця обов'язковому захисту титулу по лінії IBF

Міжнародна федерація боксу (IBF) поставила жорсткий ультиматум чемпіону світу в середній вазі Геннадію Головкіну (37-0-1, 33 КО).

В IBF постановили, що Головкін зобов'язаний провести захист титулу в бою з обов'язковим претендентом українцем Сергієм Дерев'янченком (12-0, 10 КО).

Оскільки Головкін 5 травня в Карсоні проведе бій з Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО), в IBF готові дати казаху відстрочку. Від чемпіона чекають письмового підтвердження готовності протягом 90 днів після майбутнього бою провести захист титулу проти Дерев'янченка.

У планах Головкіна немає місця обов'язковому захисту титулу по лінії IBF. Казах у вересні розраховує провести грошовий реванш з Саулом Альваресом (49-1-2, 34 КО), якого відсторонили на півроку за позитивну допінг-пробу.

Якщо у Геннадія Головкіна відберуть титул IBF, то в бою за вакантний пояс суперником Сергія Дерев'янченко може стати американець Деніел Джейкобс (33-2, 29 КО).

Джерело: Hronika.info