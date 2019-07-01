Грані деградації. На Wimbledon-2019 вперше не використовують звертання «місіс» або «міс»



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Семиразову чемпіонку Wimbledon Штеффі Ґраф, мабуть, сильно ображало, що її називали «міс» CNN International

Борці за права невідомо кого вважають, що то віяння часу

133-й Wimbledon, який стартував сьогодні, 1 липня, став першим, де тенісисток при оголошенні рахунку під час матчів не називають «місіс» або «міс» в залежності від їх сімейного стану.

Раніше схожим чином вчинили на Roland Garros у Франції. До 2019 року у Франції до жінок зверталися «мадемуазель» і «мадам».

Організатори Wimbledon переконані, що такий крок відповідає сучасному часу.

Звернення «міс» і «містер» використовуватимуть тільки в тих випадках, коли арбітр повідомляє, що гравець попросив відеоповтор або отримав дисциплінарне покарання.

Wimbledon-2019 завершиться 14 липня. Чинною чемпіонкою трав'яного турніру Grand Slam є німкеня Анжелік Кербер. У торішньому фіналі вона обіграла американку Серену Вільямс.

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