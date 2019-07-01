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    Світоліна і Ястремська відкрили Wimbledon розгромними перемогами

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    Еліна Світоліна нарешті перервала серію невдач - Світоліна і Ястремська відкрили Wimbledon розгромними перемогами
    Еліна Світоліна нарешті перервала серію невдач
    Великий теніс України

    Українки перемогли майже одночасно

    В англійській столиці Лондоні стартував третій у році турнір із серії Grand Slam - Wimbledon (покриття - трава, призовий фонд - £15,477,000).

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    Одними з перших до другого раунду змагань пробилися дві українки, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Вони свої матчі 1/64 фіналу одночасно, о 13:00 понеділка, 1 липня, розпочали і практично одночайно й завершили.

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна за годину і сім хвилин розтрощила 74-ту в світовому рейтингу Дарію Гаврилову з Австралії - 7:5, 6:0.

    В 1/32 фіналу Еліна зіграє з росіянкою Маргаритою Ґаспарян (WTA №62), котра сьогодні впоралася з Анною-Леною Фрідсам з Німеччини. Єдиний раз суперниці зустрічалися зовсім нещодавно, в стартовому колі турніру в Бірмінґемі. Той матч завершився сенсаційною перемогою Ґаспарян.

    Інша одеситка Даяна Ястремська (WTA №35) розгромила 42-гу тенісистку світу Камілу Джорджі з Італії - 6:3, 6:3. Матч теж тривав голину і сім хвилин.

    Даяна у другому колі зустрінеться з 28-ю тенісисткою світу Софією Кенін, котра сьогодні перемогла австралійку Астру Шарму. Раніше майбутні суперниці між собою не грали.

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    Еліна Світоліна Wimbledon Даяна Ястремська Дарія Гаврилова Маргарита Ґаспарян Каміла Джорджі
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