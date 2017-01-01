Гравці «Динамо» налаштовуються на перемогу у матчі з «Партизаном»

На думку Віктора Циганкова, сербська команда чудово комбінує в атаці

Півзахисник київського «Динамо» відповів на питання журналістів на прес-конференції напередодні матчу заключного туру Ліги Європи проти «Партизана». За словами Віктора Циганкова, перед «Динамо» завжди стоїть завдання посісти перше місце. «Де б наш клуб не грав, і в якому турнірі не брав би участь»,



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Віктор Циганков. Фото ФК «Динамо»

На думку Віктора Циганкова, сербська команда чудово комбінує в атаці

Півзахисник київського «Динамо» відповів на питання журналістів на прес-конференції напередодні матчу заключного туру Ліги Європи проти «Партизана».

За словами Віктора Циганкова, перед «Динамо» завжди стоїть завдання посісти перше місце.

«Де б наш клуб не грав, і в якому турнірі не брав би участь», - сказав він.

«Наразі у нас тренувань як таких немає, весь час присвячується відновленню. Думаю, всі встигли відновитися. Завтра будемо намагатися перемогти», - додав футболіст.

Також Циганков зауважив, що перш за все потрібно надійніше зіграти в обороні.

«Тим більше, «Партизан» чудово комбінує в атаці. Думаю, потрібно приділити цьому увагу та, звичайно ж, сконцентруватися на своїй грі», - підсумував він.

Нагадаємо, матч «Динамо» - «Партизан» відбудеться у четвер, 7 грудня, на НСК «Олімпійський» о 22:05.

Екс-півзахисник «Динамо» може продовжити кар'єру у Другій лізі.