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    Гравці лондонського «Арсеналу» незадоволені головним тренером команди Унаї Емері

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    Гравці лондонського «Арсеналу» незадоволені головним тренером команди Унаї Емері

    «Каноніри» збентежені вибором тактики і інструкціями Емері на матч, вони не бачать, що у команди є індивідуальність під керівництвом іспанського тренера

    Гравці «Арсеналу» втратили віру в головного тренера Унаї Емері і сумніваються, що він може врятувати цей сезон «канонірів». Про це повідомляє The Telegraph.

    48-річний фахівець знаходиться під тиском після чергового невпевненого виступу в матчі з «Саутгемптоном», який знаходиться в зоні вильоту. І в команді зростає розуміння, що тренера слід замінити.

    Гравці «Арсеналу» збентежені вибором тактики і інструкціями Емері на матч, вони не бачать, що у команди є індивідуальність під керівництвом іспанського тренера. У іспанського тренера все ще є свої прихильники в роздягальні, але їх стає все менше, так як гравці побоюються, що він не зможе знайти правильний вихід із ситуації.

    Якщо клуб не потрапить в Лігу чемпіонів на наступний сезон, йому буде вкрай складно утримати своїх зіркових нападаючих Александра Ляказетта і П'єра-Емеріка Обамеянга.

    «Арсенал» сподівався домовитися про нові контракти з обома нападниками, але навряд чи буде якийсь прогрес, поки висока ймовірність того, що клуб не потрапить в найпрестижніший єврокубок на наступний сезон.

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