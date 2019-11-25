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    Як українець Яремчук забив дев’ятий гол у Бельгії (відео)

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    Роман Яремчук забив дев'ятий м'яч у сезоні за&nbsp;&laquo;Ґент&raquo;&nbsp; - Як українець Яремчук забив дев’ятий гол у Бельгії (відео)
    Роман Яремчук забив дев'ятий м'яч у сезоні за «Ґент» 
    ФК «Ґент»

    «Ґент» нашого нападника зіграв унічию проти «Антверпена»

    Український нападник «Ґента» Роман Яремчук забив дев’ятий м’яч у чемпіонаті Бельгії поточного року. На 13-й хвилині матчу 16-го туру проти «Антверпена» він відкрив рахунок. Поєдинок у підсумку завершився внічию – 1:1.

    Це вже другий гол Яремчука проти «Антверпена» за тиждень. Трьома днями раніше українець також відкрив рахунок у матчі, який його команда в підсумку програла – 2:3.

    У останньому поєдинку «Ґента» проти «Антверпена» разом з Яремчуком, якого замінили вже у компенсований час, увесь поєдинок відіграв український захисник Ігор Пластун.

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    Ще один український легіонер «Ґента» Роман Безус не потрапив у заявку на матч.

    Наразі «Ґент» іде третім у чемпіонаті Бельгії – 29 очок після 16-ти поєдинків.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук ФК «Ґент»
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