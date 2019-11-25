Як українець Яремчук забив дев’ятий гол у Бельгії (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Яремчук забив дев'ятий м'яч у сезоні за «Ґент» ФК «Ґент»

«Ґент» нашого нападника зіграв унічию проти «Антверпена»

Український нападник «Ґента» Роман Яремчук забив дев’ятий м’яч у чемпіонаті Бельгії поточного року. На 13-й хвилині матчу 16-го туру проти «Антверпена» він відкрив рахунок. Поєдинок у підсумку завершився внічию – 1:1.

Це вже другий гол Яремчука проти «Антверпена» за тиждень. Трьома днями раніше українець також відкрив рахунок у матчі, який його команда в підсумку програла – 2:3.

У останньому поєдинку «Ґента» проти «Антверпена» разом з Яремчуком, якого замінили вже у компенсований час, увесь поєдинок відіграв український захисник Ігор Пластун.

Ще один український легіонер «Ґента» Роман Безус не потрапив у заявку на матч.

Наразі «Ґент» іде третім у чемпіонаті Бельгії – 29 очок після 16-ти поєдинків.