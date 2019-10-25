Ліга Європи: фарт «Арсеналу» та всі результати 24 жовтня
У Лізі Європи зіграно матчі третього туру групового етапу
Команди Ліги Європи зіграли 24 жовтня матчі третього туру групового етапу.
Іспанська «Севілья» здобула третю перемогу, прогнозовано обігравши «Дюделанж».
Також третю перемогу здобув лондонський «Арсенал». Однак британці змушені були двічі відіграватися по ходу поєдинку, а переможний результат вирвали вже у компенсований арбітром час.
Група А
Севілья (Іспанія) – Дюделанж (Люксембург) – 3:0
Гол: 1:0 – Васкес (49). 2:0 – Васкес (75). 3:0 – Мунір (78)
Карабах (Азербайджан) – АПОЕЛ (Кипр) – 2:2
Голи: 1:0 – Дані Квінтана (13). 1:1 – Медведєв (29, у свої ворота). 1:2 – Халленіус (45+1). 2:2 – Аілтон (58)
Становище команд: Севілья – 9, Карабах – 4, Дюделанж – 3, АПОЕЛ - 1
Група В
Динамо (Україна) – Копенгаген (Данія) – 1:1
Мальме (Швеція) – Лугано (Швейцарія) – 2:1
Голи: 1:0 – Берге (13, з пенальті). 2:0 - Молінс (33). 2:1 – Герндт (50)
Становище команд: Копенгаген – 5, Динамо – 5, Мальме – 4, Лугано -1
Група С
Хетафе (Іспанія) – Базель (Швейцарія) – 0:1
Гол: 0:1 – Фрай (18)
Трабзонспор (Туреччина) – Краснодар (Росія) – 0:2
Голи: 0:1 – Берг (49). 0:2 – Вільєна (90+2)
Становище команд: Базель – 7, Хетафе – 6, Краснодар – 3, Трабзонспор - 1
Група D
ПСВ (Нідерланди) – ЛАСК (Австрія) – 0:0
Спортинг (Португалія) – Русенборг (Норвегія) – 1:0
Гол: 1:0 – Боласі (70)
Становище команд: ПСВ – 7, Спортинг – 6, ЛАСК – 4, Русенборг – 0
Група Е
Ренн (Франція) – ЧФР (Румунія) – 0:1
Гол: 0:1 – Дяк (9)
Селтик (Шотландія) – Лаціо (Італія) – 2:1
Голи: 0:1 – Лаццарі (40). 1:1 – Крісті (67). 2:1 – Жюльєн (89)
Становище команд: Селтик – 7, ЧФР – 6, Лаціо – 3, Ренн – 1
Група F
Айнтрахт Ф (Німеччина) – Стандард (Бельгія) – 2:1
Голи: 1:0 – Абрахам (28). 2:0 – Хінтереггер (73). 2:1 – Амалла (82)
Арсенал (Англія) – Віторія (Португалія) – 3:2
Голи: 0:1 – Едвардс (9). 1:1 – Мартінеллі (32). 1:2 – Бруно Дуарте (37). 2:2 – Пепе (80). 3:2 – Пепе (90+3)
Становище команд: Арсенал – 9, Айнтрахт Ф – 6, Стандард – 3, Віторія – 0