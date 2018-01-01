Гравці «Боруссії» отруїлися курячим кебабом, Ярмоленко не їв
- Сьогодні, 18:28
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Футболісти захворіли шлунково-кишковим грипом
Дев'ять футболістів дортмундської «Боруссії» мають проблеми шлунково-кишкового тракту. Про це повідомляє видання Bild.
Зауважимо, що у цьому списку не значиться український півзахисник Андрій Ярмоленко.
На нездужання поскаржилися Роман Бюркі, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Емер Топрак, Андре Шюррле, Крістіан Пулішич, Якоб Ларсен, Нурі Шахін і Домінік Райманн.
Як інформує ресурс, справа у тому, що напередодні ці футболісти з'їли курячий кебаб, через що й отримали отруєння.
При цьому очікується, що всі вищезгадані футболісти будуть готові до матчу чемпіонату Німеччини проти «Вольфсбурга», зустріч проти якого відбудеться у неділю, 14 січня.
Нагадаємо, «Боруссія» перемогла у спарингу «Зюльте-Варегем»: на рахунку Ярмоленка гольова передача.
Також росіянин, звинувачений у нападі на футбольну команду «Боруссія», визнав свою провину.