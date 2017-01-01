  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Гравця збірної України у Бельгії оштрафували на 800 євро за вилучення

    Руслан Маліновський дискваліфікований на три поєдинки
    Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський дискваліфікований на три поєдинки у Бельгії. Окрім того, півзахисника збірної України оштрафували за червону картку у матчі Кубку країни. Відповідний орган Королівської бельгійської футбольної асоціації покарав Руслана за вилучення у поєдинку за кубок Бельгії проти «Мехелена».
    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка
    Руслан Маліновський. Фото ФК &laquo;Генк&raquo;
    Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

    Руслан Маліновський дискваліфікований на три поєдинки

    Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський дискваліфікований на три поєдинки у Бельгії.

    Окрім того, півзахисника збірної України оштрафували за червону картку у матчі Кубку країни.

    Відповідний орган Королівської бельгійської футбольної асоціації покарав Руслана за вилучення у поєдинку за кубок Бельгії проти «Мехелена».

    Футболіст дискваліфікований на три матчі (один умовно) й оштрафований на 800 євро.

    Українець отримав пряму червону картку на 36-й хвилині гостьової зустрічі за, як повідомляє офіційний сайт «Генка», «дурне порушення проти форварда господарів поля», інформує zbirna.com.

    Нагадаємо, гра завершилася перемогою команди Руслана у серії післяматчевих пенальті – 5:4.

    У нинішньому сезоні Маліновський відіграв за свій клуб у 15-ти матчах чемпіонату Бельгії й одному поєдинку Кубка, у якому, власне, й отримав червону картку.

    На рахунку українського футболіста два забиті м'ячі у цьому сезоні.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ