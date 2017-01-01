Гравця збірної України у Бельгії оштрафували на 800 євро за вилучення
- Сьогодні, 10:40
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Руслан Маліновський дискваліфікований на три поєдинки
Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський дискваліфікований на три поєдинки у Бельгії.
Окрім того, півзахисника збірної України оштрафували за червону картку у матчі Кубку країни.
Відповідний орган Королівської бельгійської футбольної асоціації покарав Руслана за вилучення у поєдинку за кубок Бельгії проти «Мехелена».
Футболіст дискваліфікований на три матчі (один умовно) й оштрафований на 800 євро.
Українець отримав пряму червону картку на 36-й хвилині гостьової зустрічі за, як повідомляє офіційний сайт «Генка», «дурне порушення проти форварда господарів поля», інформує zbirna.com.
Нагадаємо, гра завершилася перемогою команди Руслана у серії післяматчевих пенальті – 5:4.
У нинішньому сезоні Маліновський відіграв за свій клуб у 15-ти матчах чемпіонату Бельгії й одному поєдинку Кубка, у якому, власне, й отримав червону картку.
На рахунку українського футболіста два забиті м'ячі у цьому сезоні.