Гвардіола подякував кожному вболівальнику за підтримку в матчі проти «Шахтаря»



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Хосеп Гвардіола The Daily Mail

Тренер «Манчестер Сіті» написав листи 114-м фанам, які їздили в Харків на матч Ліги чемпіонів

Тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола особисто написав листи всім 114-м вболівальникам, які їздили до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти «Шахтаря» (3:0).

Тренер англійської команди вражений тим, що фани здолали 3 тисячі кілометрів заради підтримки команди, інформує The Daily Mail.

«18 вересня ти та ще 113 вірних вболівальників здійснили велику подорож, аби побачити як ми граємо в Україні проти «Шахтаря». Я написав цього листа, аби подякувати. Ми раді почати Лігу чемпіонів з перемоги. Проти нас грала міцна команда. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Завжди говорив, що ми нічого не варті без наших уболівальників. На знак подяки запрошуємо вас на домашній матч проти «Шахтаря», - йдеться в листі Гвардіоли.