Гвоздик – Бетербієв: повне відео бою, в якому українець втратив усе
Гвоздик – Бетербієв
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Український боксер втратив титул чемпіона WBC в поєдинку проти Артура Бетербієва
Український боксер напівважкої вагової категорії Олександр Гвоздик програв у чемпіонському бою російському супернику Артуру Бетербієву.
Українець тричі побував у нокдауні в 10-му раунді. Відтак він втратив титул чемпіона за версією WBC, який Бетербієв додав до пояса IBF.
Це перша поразка Гвоздика на професіональному ринзі.