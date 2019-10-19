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    Гвоздик – Бетербієв: повне відео бою, в якому українець втратив усе

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    Гвоздик &ndash; Бетербієв - Гвоздик – Бетербієв: повне відео бою, в якому українець втратив усе
    Гвоздик – Бетербієв
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    Український боксер втратив титул чемпіона WBC в поєдинку проти Артура Бетербієва

    Український боксер напівважкої вагової категорії Олександр Гвоздик програв у чемпіонському бою російському супернику Артуру Бетербієву.

    Українець тричі побував у нокдауні в 10-му раунді. Відтак він втратив титул чемпіона за версією WBC, який Бетербієв додав до пояса IBF.

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    Це перша поразка Гвоздика на професіональному ринзі.

    бокс Олександр Гвоздик
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