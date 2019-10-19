Українець Гвоздик програв нокаутом і втратив пояс чемпіона світу



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Олександр Гвоздик більше не чемпіон світу Boxrec

Чеченець Артур Бетербієв став чемпіоном за двома версіями

Український боєць напівважкої ваги Олександр Гвоздик (17–1, 14 KO) зазнав першої поразки серед професіоналів.

Щойно на рингу Liacouras Center у Філадельфії (США) 32-річний харків’янин поступився нокаутом в десятому раунді росіянину Артурові Бетербієву (15-0, 15 КО). Таким чином, дагестанець чеченського походження додав до пояса чемпіона IBF титул WBC, який з грудня минулого року належав українцеві.

Бетербієв домінував з самого початку бою. Перший нокдаун рефері відрахував уже в першому раунді. Проте то було помилкове рішення і арбітр його згодом відмінив. Чеченець за винятком двох-трьох раундів виглядав влучнішим і жорсткішим і врешті довів свою перевагу в одинадцятій трихвилинці. Гвоздик побував у нокдауні відразу тричі, після чого суддя бій зупинив – технічний нокаут.

Це перша поразка Гвоздика на професійному рингу.