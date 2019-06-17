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    Символ «Роми» Тотті залишає клуб

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    Франческо Тотті - Символ «Роми» Тотті залишає клуб
    Франческо Тотті
    90Min

    Колишній капітан римлян подав у відставку з посади технічного директора

    Легендарний багаторічний капітан «Роми» Франческо Тотті залишає римський клуб. Він подав у відставку з посади технічного директора, інформує Football Italia.

    «Я повернуся в «Рому», якщо в клубу буде новий власник і він повірить в мене. Я ніколи не заподію шкоди клубу. Іти зараз набагато важче, ніж гравцю», - зазначив Тотті.

    Франческо Тотті з 1989 року виступав за римлян, починаючи з юнацької команди. Ігрову кар`єру завершив 2017 року.

    Нагадаємо, нещодавно «Рому» очолив колишній португальський тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека.

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