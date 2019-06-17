Символ «Роми» Тотті залишає клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Франческо Тотті 90Min

Колишній капітан римлян подав у відставку з посади технічного директора

Легендарний багаторічний капітан «Роми» Франческо Тотті залишає римський клуб. Він подав у відставку з посади технічного директора, інформує Football Italia.

«Я повернуся в «Рому», якщо в клубу буде новий власник і він повірить в мене. Я ніколи не заподію шкоди клубу. Іти зараз набагато важче, ніж гравцю», - зазначив Тотті.

Франческо Тотті з 1989 року виступав за римлян, починаючи з юнацької команди. Ігрову кар`єру завершив 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно «Рому» очолив колишній португальський тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека.