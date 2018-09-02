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    Хацкевич вирішив залишити «Динамо»

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    Фото надане ресурсом Football.ua - Хацкевич вирішив залишити «Динамо»
    Фото надане ресурсом Football.ua

    Після домашньої поразки від «Карпат» (0-2) Олександр Хацкевич натякнув на власну відставку

    Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич натякнув на свою відставку.  

    Після поразки від львівських «Карпат» в сьомому турі чемпіонату України білорус заявив, що «прийняв рішення, яке піде на користь команді».

    «Завтра поговоримо з президентом. Я прийняв рішення, яке піде на користь команді і подякував футболістам за проведений разом час», - сказав Хацкевич.

    Нагадаємо, «Динамо» на тижні вилетіло з Ліги чемпіонів програвши за сумою двох матчів амстердамському «Аяксу».

    Читайте також: «Карпати» сенсаційно перемогли «Динамо» у Києві у матчі Прем'єр-ліги.
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