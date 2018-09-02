Хацкевич вирішив залишити «Динамо»



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Фото надане ресурсом Football.ua

Після домашньої поразки від «Карпат» (0-2) Олександр Хацкевич натякнув на власну відставку

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич натякнув на свою відставку.



Після поразки від львівських «Карпат» в сьомому турі чемпіонату України білорус заявив, що «прийняв рішення, яке піде на користь команді».



«Завтра поговоримо з президентом. Я прийняв рішення, яке піде на користь команді і подякував футболістам за проведений разом час», - сказав Хацкевич.



Нагадаємо, «Динамо» на тижні вилетіло з Ліги чемпіонів програвши за сумою двох матчів амстердамському «Аяксу».