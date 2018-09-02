«Карпати» сенсаційно перемогли «Динамо» у Києві у матчі Прем'єр-ліги



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Фото ФК «Динамо»

Поєдинок завершився з рахунком 2:0, а львів'яни майже увесь другий тайм грали у меншості

Київське «Динамо» зазнало першої поразки у чемпіонаті української Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

Сталося це у неділю, 2 вересня. «Біло-сині» на НСК «Олімпійський» поступилися львівським «Карпатам», які перед стартовим свистком займали у турнірній таблиці третє місце з низу.

«Динамо» ніби продовжувало грати у ту невдалу гру, яку вони продемонстрували у домашньому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з нідерландським «Аяксом».

Кияни після першого тайму поступалися 0:2 «Карпатам», за яких дублем відзначився Мар'ян Швед.

На початку другої половини, на 56-й хвилині, столична команда отримала чудовий шанс відігратися, коли другу жовту картку та вилучення отримав гравець гостей Аді Мегремич.

Відразу після того, як «Динамо» отримало чисельну перевагу, господарі притиснули суперників до їхній воріт, але завдати точного удару не вдавалося. Зокрема, кілька разів «Карпати» рятував каркас воріт.

А ближче до завершення зустрічі кияни, очевидно, змирилися з поразкою, бо вже нічого не могли створити попереду.

Отож, «Карпати» створили сенсацію у сьомому турі Прем’єр-ліги, здолавши у Києві чинних віце-чемпіонів країни.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матч 7-го туру

«Динамо» (Київ) – «Карпати» (Львів) – 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Швед (17), 0:2 – Швед (90+2)

«Динамо»: Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич (Сідклей, 25), Кендзьора, Шапаренко, Че Че (Калітвінцев, 71), Циганков, Вербич, Буяльський, Супряга (Русин, 46).

«Карпати»: Кучинський, Мегремич, Ковтун, Мірошніченко, Лебеденко, Карраскаль (Бородай, 58), Мякушко, Гуцуляк (Вербний, 76), Ербес, Швед (Кльоц, 67), Ді Франко.

Попередження: Мегремич (26), Карраскаль (46), Бурда (75), Гуцуляк (75), Вербний (81), Калитвинцев (86), Кучинський (88).

Вилучення: Мегремич (55).