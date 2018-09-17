Хацкевич розповів, чого бракує «Динамо», аби нарешті здобути перемогу
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Наставник зауважив, що команді важко дають голи
Головний тренер ФК «Динамо» Київ поділився своєю думкою про матч із луганською «Зорею» у Запоріжжі.
За словами Олександра Хацкевича, із «Зорею» у киян завжди безкомпромісні матчі, інформує офіційний сайт столичного клубу.
«Так було і минулого року, як тут, так і у Києві. Думаю, вболівальники отримали задоволення від гри обох команд. Хороший суперник. Наприкінці зустрічі нам, можливо, не вистачило свіжості, тому що лише у четвер команда зібралася після матчів збірних», - сказав він.
«Завершення зустрічі мене трохи розчарувало. Весь інший час ми більше володіли м'ячем. Нам важко даються моменти, але ми розуміємо, що нападники у нас грають молоді. До того ж, у нас кожного разу нове поєднання, то Русин – Шепелєв, то Супряга – Дуелунд, які вийшли на заміну», - додав наставник.
Хацкевич зауважив, що через ігри, через роботу на тренуваннях команді потрібно додавати у грі в атаці.
«Досвід приходить із роками, а майстерність відточується на тренуваннях», - зауважив він.
«Нічийний результат для нас усе одно, що поразка. Але за ставлення я вдячний команді, хлопці виконували на футбольному полі те, про що ми домовлялися. Результат закономірний. Зрозуміло, що хлопці засмучені, адже ми втратили два очки. Але, думаю, і в «Зорі» вважають так само», - підсумував Хацкевич.