Хацкевич: З деякими футболістами вже відбулася зустріч з приводу продовження контрактів

Ігор Суркіс особисто зустрівся з футболістами, яких назвав головний тренер «Динамо»

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про футболістів, у яких контракти з клубом підходять до завершення. За словами фахівця, з деякими гравцями вже відбулася зустріч. «Реваз Чохонелідзе сказав, і ми з президентом клубу домовилися, що тільки після закінчення сезону ми зустрінемося і будемо вже вирішувати, з ким



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Олександр Хацкевич

Ігор Суркіс особисто зустрівся з футболістами, яких назвав головний тренер «Динамо»

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про футболістів, у яких контракти з клубом підходять до завершення.

За словами фахівця, з деякими гравцями вже відбулася зустріч.

«Реваз Чохонелідзе сказав, і ми з президентом клубу домовилися, що тільки після закінчення сезону ми зустрінемося і будемо вже вирішувати, з ким продовжувати контракти, з ким не продовжувати, а також які позиції нам потрібно посилювати», - повідомив тренер.

«З деякими футболістами, про яких я говорив в першу чергу, президент клубу вже зустрічався і розмовляв. Сказав президенту «Динамо», з ким потрібно зустрітися і переговорити, чи готові вони залишитися в клубі. Всі інші питання по контрактам будемо вирішувати, коли зіграємо останню гру чемпіонату», - додав Хацкевич.

Нагадаємо, у 17 турі Прем'єр-ліги «Динамо» перемогло «Сталь».

Джерело: ua.tribuna.com