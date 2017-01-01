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    Хацкевич: З деякими футболістами вже відбулася зустріч з приводу продовження контрактів

    Ігор Суркіс особисто зустрівся з футболістами, яких назвав головний тренер «Динамо»
    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про футболістів, у яких контракти з клубом підходять до завершення. За словами фахівця, з деякими гравцями вже відбулася зустріч. «Реваз Чохонелідзе сказав, і ми з президентом клубу домовилися, що тільки після закінчення сезону ми зустрінемося і будемо вже вирішувати, з ким
    • Вчора, 10:53
    • Розсилка
    Олександр Хацкевич
    Олександр Хацкевич

    Ігор Суркіс особисто зустрівся з футболістами, яких назвав головний тренер «Динамо»

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про футболістів, у яких контракти з клубом підходять до завершення.

    За словами фахівця, з деякими гравцями вже відбулася зустріч.

    «Реваз Чохонелідзе сказав, і ми з президентом клубу домовилися, що тільки після закінчення сезону ми зустрінемося і будемо вже вирішувати, з ким продовжувати контракти, з ким не продовжувати, а також які позиції нам потрібно посилювати», - повідомив тренер.

    «З деякими футболістами, про яких я говорив в першу чергу, президент клубу вже зустрічався і розмовляв. Сказав президенту «Динамо», з ким потрібно зустрітися і переговорити, чи готові вони залишитися в клубі. Всі інші питання по контрактам будемо вирішувати, коли зіграємо останню гру чемпіонату», - додав Хацкевич.

    Нагадаємо, у 17 турі Прем'єр-ліги «Динамо» перемогло «Сталь».

    Джерело: ua.tribuna.com

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