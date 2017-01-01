Хацкевич: З деякими футболістами вже відбулася зустріч з приводу продовження контрактів
- Вчора, 10:53
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Ігор Суркіс особисто зустрівся з футболістами, яких назвав головний тренер «Динамо»
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про футболістів, у яких контракти з клубом підходять до завершення.
За словами фахівця, з деякими гравцями вже відбулася зустріч.
«Реваз Чохонелідзе сказав, і ми з президентом клубу домовилися, що тільки після закінчення сезону ми зустрінемося і будемо вже вирішувати, з ким продовжувати контракти, з ким не продовжувати, а також які позиції нам потрібно посилювати», - повідомив тренер.
«З деякими футболістами, про яких я говорив в першу чергу, президент клубу вже зустрічався і розмовляв. Сказав президенту «Динамо», з ким потрібно зустрітися і переговорити, чи готові вони залишитися в клубі. Всі інші питання по контрактам будемо вирішувати, коли зіграємо останню гру чемпіонату», - додав Хацкевич.
Нагадаємо, у 17 турі Прем'єр-ліги «Динамо» перемогло «Сталь».
Джерело: ua.tribuna.com