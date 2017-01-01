Прем'єр-ліга. «Динамо» не залишило шансів «Сталі», «Зоря» мінімально обіграла «Зірку»
- Вчора, 21:29
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Розсилка
Відбулися заключні матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу
«Зоря» - «Зірка»
«Зоря» мінімально обіграла «Зірку» в матчі 17-го туру Прем'єр-ліги.
Перший тайм пройшов не в дуже швидкому темпі і команди створили мало небезпечних ситуацій для один одного.
Після перерви «Зоря» взялася за справу і раз по раз знаходила прогалини в захисті суперника.
На 58-й хвилині їй нарешті вдалося відкрити рахунок зусиллями Євгена Опанасенка, який протягнув м'яч до штрафної і необережно пробив по воротах, і по Артему Громову, який увігнав таки м’яч в сітку.
Після цього «Зоря» ще неодноразово небезпечно підходила до воріт, показуючи перевагу по класу і швидкості, але свої шанси вона тринькали.
«Зірка» в кінці мала шанс зрівняти рахунок, але після удару Чичикова Андрій Лунін по-справжньому врятував команду Юрія Вернидуба.
Завдяки перемозі «Зоря» піднялася на 6-ту сходинку з 23-ма очками. «Зірка» залишилася на 10-му місці з 14-ма очками.
«Сталь» - «Динамо»
«Динамо» в поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги не зазнало проблем проти «Сталі» (2:0).
Перемогу «Динамо» здобуло, забивши по голу в кожному з таймів. У першому випадку Микола Шапаренко вийшов на побачення з голкіпером, але не поскупився і асистував Дьємерсі Мбокані.
У другому Микола Морозюк головою розстріляв володіння Германа Пенькова після флангової подачі Віктора Циганкова.
Номінальні гості цілком могли робити рахунок розгромним, не реалізувавши ряд моментів в першому таймі. Один тільки Шапаренко встиг пробити і в штангу, і в поперечину (перед цим був сейв Пенькова), а той же Мбокані не використав ще один вихід один на один з воротарем.
Ближче до середини другого тайму «Динамо» заспокоїлося, і «Сталь» змогла хоч щось створити на чужій половині поля, а саме попав в поперечину дальній постріл Андрія Якиміва.
Поки ж «Динамо» не зменшив темп, у «Сталеварів» не виходило нічого. Спокійна і впевнена перемога команди Олександра Хацкевича.
Чемпіонат України. Прем'єр-ліга
17-ий тур
«Зоря» - «Зірка» - 1:0
«Сталь» - «Динамо» - 0:2
Джерело: sportarena.com