Халеп та Возняцкі зустрінуться у фіналі Australian Open

Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі

Румунка Сімона Халеп і датчанка Каролін Возняцкі зіграють у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У півфіналі Халеп протистояла представниця Німеччини Анжелік Кербер. Суперниці видали впертий матч, доля якого визначилася у вирішальному сеті за рахунку 8:7 на користь румунки - 6:3, 4:6, 9:7. Менше проблем зі своєю опоненткою Елізою



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Халеп проти Возняцкі. Фото: wtatennis.com

Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі

Румунка Сімона Халеп і датчанка Каролін Возняцкі зіграють у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У півфіналі Халеп протистояла представниця Німеччини Анжелік Кербер. Суперниці видали впертий матч, доля якого визначилася у вирішальному сеті за рахунку 8:7 на користь румунки - 6:3, 4:6, 9:7.

Менше проблем зі своєю опоненткою Елізою Мертенс із Бельгії мала Возняцкі, хоча тенісисткам і довелося грати тай-брейк у другій партії - 6:3, 7:6.

Вирішальний поєдинок першості між сіяними першою та другою ракетками турніру відповідно відбудеться 27 січня о 10:30 за київським часом. Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна програла бельгійці Елізі Мертенс матч чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Матч завершився в двох сетах - 6:4, 6:0.

Водночас наступного тижня Світоліна повернеться на третє місце світового рейтингу - рекордне за всю історію виступів представників українського тенісу.

Джерело: Новое Время