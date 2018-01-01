Халеп та Возняцкі зустрінуться у фіналі Australian Open
- Сьогодні, 09:42
-
Розсилка
Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі
Румунка Сімона Халеп і датчанка Каролін Возняцкі зіграють у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У півфіналі Халеп протистояла представниця Німеччини Анжелік Кербер. Суперниці видали впертий матч, доля якого визначилася у вирішальному сеті за рахунку 8:7 на користь румунки - 6:3, 4:6, 9:7.
Менше проблем зі своєю опоненткою Елізою Мертенс із Бельгії мала Возняцкі, хоча тенісисткам і довелося грати тай-брейк у другій партії - 6:3, 7:6.
Вирішальний поєдинок першості між сіяними першою та другою ракетками турніру відповідно відбудеться 27 січня о 10:30 за київським часом. Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі.
Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна програла бельгійці Елізі Мертенс матч чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Матч завершився в двох сетах - 6:4, 6:0.
Водночас наступного тижня Світоліна повернеться на третє місце світового рейтингу - рекордне за всю історію виступів представників українського тенісу.
Джерело: Новое Время