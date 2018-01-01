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    Халеп та Возняцкі зустрінуться у фіналі Australian Open

    Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі
    Румунка Сімона Халеп і датчанка Каролін Возняцкі зіграють у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У півфіналі Халеп протистояла представниця Німеччини Анжелік Кербер. Суперниці видали впертий матч, доля якого визначилася у вирішальному сеті за рахунку 8:7 на користь румунки - 6:3, 4:6, 9:7. Менше проблем зі своєю опоненткою Елізою
    • Сьогодні, 09:42
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    Халеп проти Возняцкі. Фото:&nbsp;<span>wtatennis.com</span>
    Халеп проти Возняцкі. Фото: wtatennis.com

    Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі

    Румунка Сімона Халеп і датчанка Каролін Возняцкі зіграють у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

    У півфіналі Халеп протистояла представниця Німеччини Анжелік Кербер. Суперниці видали впертий матч, доля якого визначилася у вирішальному сеті за рахунку 8:7 на користь румунки - 6:3, 4:6, 9:7.

    Менше проблем зі своєю опоненткою Елізою Мертенс із Бельгії мала Возняцкі, хоча тенісисткам і довелося грати тай-брейк у другій партії - 6:3, 7:6.

    Вирішальний поєдинок першості між сіяними першою та другою ракетками турніру відповідно відбудеться 27 січня о 10:30 за київським часом. Для обох суперниць це перший фінал Australian Open у кар'єрі.

    Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна програла бельгійці Елізі Мертенс матч чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Матч завершився в двох сетах - 6:4, 6:0.

    Водночас наступного тижня Світоліна повернеться на третє місце світового рейтингу - рекордне за всю історію виступів представників українського тенісу.

    Джерело: Новое Время

    теніс Еліна Світоліна
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