Наступного тижня Світоліна повернеться на третю сходинку в рейтингу WTA

Українська тенісистка повторить свій особистий рекорд у світовій класифікації

Поразка чешки Кароліни Плішкової у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії гарантувала нашій тенісистці третє місце в оновленому рейтингу WTA.Плішкова поступилася в боротьбі за вихід до півфіналу чинній першій ракетці Сімоні Халеп. Єдиною конкуренткою румунки за місце лідера у світовій класифікації за підсумками Australian Open тепер



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Еліна Світоліна. Фото: Tennis Australia

Українська тенісистка повторить свій особистий рекорд у світовій класифікації

Поразка чешки Кароліни Плішкової у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії гарантувала нашій тенісистці третє місце в оновленому рейтингу WTA.



Плішкова поступилася в боротьбі за вихід до півфіналу чинній першій ракетці Сімоні Халеп.

Єдиною конкуренткою румунки за місце лідера у світовій класифікації за підсумками Australian Open тепер залишилася датчанка Каролін Возняцьки, друга ракетка світу.



Еліна Світолінa вперше зуміла піднятися на третю сходинку в рейтингу у вересні за результатами US Open-2017 і протрималася на цьому місці чотири тижні.

Третя позиція в рейтингу - це абсолютний рекорд для українського тенісу як серед жінок, так і серед чоловіків.

Цей сезон 23-річна українка відкривала у статусі шостої ракетки світу.

В Мельбурні Світоліна завершила виступ після чвертьфіналу.

Джерело: btu.org.ua