Наступного тижня Світоліна повернеться на третю сходинку в рейтингу WTA
- Сьогодні, 12:19
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Українська тенісистка повторить свій особистий рекорд у світовій класифікації
Поразка чешки Кароліни Плішкової у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії гарантувала нашій тенісистці третє місце в оновленому рейтингу WTA.
Плішкова поступилася в боротьбі за вихід до півфіналу чинній першій ракетці Сімоні Халеп.
Єдиною конкуренткою румунки за місце лідера у світовій класифікації за підсумками Australian Open тепер залишилася датчанка Каролін Возняцьки, друга ракетка світу.
Еліна Світолінa вперше зуміла піднятися на третю сходинку в рейтингу у вересні за результатами US Open-2017 і протрималася на цьому місці чотири тижні.
Третя позиція в рейтингу - це абсолютний рекорд для українського тенісу як серед жінок, так і серед чоловіків.
Цей сезон 23-річна українка відкривала у статусі шостої ракетки світу.
В Мельбурні Світоліна завершила виступ після чвертьфіналу.
Джерело: btu.org.ua