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    Наступного тижня Світоліна повернеться на третю сходинку в рейтингу WTA

    Українська тенісистка повторить свій особистий рекорд у світовій класифікації
    Поразка чешки Кароліни Плішкової у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії гарантувала нашій тенісистці третє місце в оновленому рейтингу WTA.Плішкова поступилася в боротьбі за вихід до півфіналу чинній першій ракетці Сімоні Халеп. Єдиною конкуренткою румунки за місце лідера у світовій класифікації за підсумками Australian Open тепер
    • Сьогодні, 12:19
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    Еліна Світоліна. Фото: Tennis Australia
    Еліна Світоліна. Фото: Tennis Australia

    Українська тенісистка повторить свій особистий рекорд у світовій класифікації

    Поразка чешки Кароліни Плішкової у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії гарантувала нашій тенісистці третє місце в оновленому рейтингу WTA.

    Плішкова поступилася в боротьбі за вихід до півфіналу чинній першій ракетці Сімоні Халеп.

    Єдиною конкуренткою румунки за місце лідера у світовій класифікації за підсумками Australian Open тепер залишилася датчанка Каролін Возняцьки, друга ракетка світу.

    Еліна Світолінa вперше зуміла піднятися на третю сходинку в рейтингу у вересні за результатами US Open-2017 і протрималася на цьому місці чотири тижні.

    Третя позиція в рейтингу - це абсолютний рекорд для українського тенісу як серед жінок, так і серед чоловіків.

    Цей сезон 23-річна українка відкривала у статусі шостої ракетки світу.

    В Мельбурні Світоліна завершила виступ після чвертьфіналу.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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