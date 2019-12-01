«Харківські Соколи» здобули дебютну перемогу в баскетбольній Суперлізі



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«Харківські Соколи» вперше перемогли в Суперлізі ФБУ

Команда Євгена Мурзіна переграла «Черкаські Мавпи» в затяжному поєдинку чемпіонату України

«Харківські Соколи» вибороли першу перемогу в сезоні, здолавши в понад двогодинному домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги «Черкаські Мавпи» – 77:72.

«Харківські Соколи» – «Черкаські Мавпи» – 77:72 (7:19, 20:22, 27:15, 23:16)

Харківські Соколи: Тіг (22о + 8пд), Бояркін (15о + 9пр), Джексон (14), Мусієнко (6о + 5пд), Джамар (6), Тищенко (6), Тарасенко (4), Тихонов (3), Козлов (1), Барнет.

Черкаські Мавпи: Райт (15о + 6пд), Хаджифейзович (14), Конєв (8), Бєліков (7), Ейрінгтон (7), Попов (7), Кольченко (6о + 5пд), Ткаченко (2), Руслов

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Харків’яни в гонитві за дебютною перемогою в сезоні з перших хвилин матчу намагалися не дозволяти гостям надто вільно почуватися на майданчику. Однак гості поступово все ж перебрали контроль за грою в свої руки. Допомогла в цьому значно краща реалізація кидків. У підсумку за перші 10 хвилин гості вийшли вперед на 12 очок.

Однак уже в другій чверті господарі вирівняли гру. Гості тримали дистанцію в рахунку завдяки запасу з першої чверті.

Переломною в поєдинку стала третя чверть. «Соколи» додали тиску, покращивши при цьому реалізацію дальніх кидків. Коли у гостей і надалі залишався лише один реалізований триочковий, харків’яни вже забили чотири, три з яких забив Бояркін.

До заключної чверті «Соколи» змогли відіграти відставання до двох очок. Уже в останній частині гри харків’яни вийшли вперед та втримали перемогу в затяжному завершенні понад двогодинного поєдинку.

Найрезультативнішим у матчі став Джин Тіг зі складу переможців – 22 очка, 8 підбирань. Також максимально корисно, особливо в вирішальній заключній чверті, зіграв Бояркін.

«Харківські Соколи» наступний поєдинок зіграють 6 грудня на виїзді проти «Прометея». «Черкаські Мавпи» того ж дня гратимуть вдома проти Одеси.

Попереду в чемпіонаті «Прометей» з Кам’янського – 8 перемог у дев’яти поєдинках. «Соколи» на останньому дев’ятому місці. У плей-оф зіграють вісім команд.