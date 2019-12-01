Олег Верняєв офіційно оголосив про завершення сезону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На попередніх Олімпійських Іграх в Ріо Верняєв приніс Україні дві медалі, і має намір повторити успіх в Токіо

Лідер української гімнастики зазначив, що навіть не очікував такого успішного року

Кращий гімнаст України, бронзовий призер цьогорічного чемпіонату світу в багатоборстві Олег Верняєв, оголосив що збирається у заслужену відпуску. Про це лідер збірної України написав на своїй сторінці в Instagram, коротко підсумувавши 2019 рік:

«Ну що, друзі, тепер офіційно! Всі виступи в цьому році закінчилися. Це був просто неймовірний рік, який почався з двох операцій, ніхто не очікував таких успіхів) Це просто фантастика. Пройти Євро гри, чемпіонат світу з медалями та й ще завоювати командну ліцензію - було дуже важливо для мене як психологічно, так і фізично, і у нас це вийшло! І найважливіше, що я влився в свій звичний режим за кількістю змагань і темпом. Далі трохи відпочинку і пів року старанної роботи підготовки до Токіо», - написав титулований гімнаст.

Цього року 26-річний гімнаст здобув п'яту в своїй кар'єрі медаль чеміонатів світу

Читайте також: Збірна України з боксу виграла міжнародний турнір у Сербії