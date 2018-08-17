«Хімік» підсилився ще одним американським легіонером
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Розсилка
Деон Едвін. Фото:БК Хімік
Американець – випускник Kent State University
Южненський «Хімік» повідомив про підписання угоди зі ще одним американським легіонером – захисником Деоном Едвіном.
Минулого сезону Едвін зіграв 44 матчі за фінську KTP.
У середньому набирав 15,4 очка, 6,2 підбирання, 2,2 передачі за поєдинок.
Американець – випускник Kent State University. Сезону-2016/17 він набирав у середньому за поєдинок 13 очок, 5,5 підбирання, 2,4 передачі.