ХК «Донбас» зіграє на міжнародному хокейному турнірі у Білорусі
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Розсилка
Команда вже назвала склад на ці змагання
Донецький ХК «Донбас» продовжує активну підготовку до старту сезону-2018/19.
Першим випробуванням чинного чемпіона України стане Кубок Салея, інформує офіційний сайт клубу.
Склад ХК «Донбас» на турнір у Білорусі:
воротарі:
Гурко Владислав, Дуве Максим, Дьяченко Богдан;
захисники:
Александров Олександр, Григор'єв Андрій, Жовнір Кирило, Ігнатенко Дмитро, Ординський Станіслав, Романенко Володимир, Сільницький Юрій, Скрипець Данило, Соловйов Єгор, Фірсов Олександр, Хришпенц Вадим;
нападники:
Денискін Андрій, Карпенко Севастян, Кирющенков Віталій, Коренчук Ілля, Костиков Олександр, Кузьмик Сергій, Луговий Владислав, Лялька Віталій, Мазур Вадим, Мостовий Денис, Новіков Микита, Свищев Ярослав, Смирнов Ілля, Чердак Володимир.
Капітан «Донбасу» Віктор Захаров наразі проходить додаткове медичне обстеження і не зможе допомогти команді на Кубку Салея.