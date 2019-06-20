Хокеїст, який був близький до суїциду, отримав приз за відданість хокею в НХЛ



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Робін Ленер визнав, що ментально хворий. Але не ментально слабкий buffalonews.com

Робін Ленер із «Нью-Йорк Айлендерс» вразив своїм неймовірним поверненням

Національна хокейна ліга визначила лауреатів в індивідуальних номінаціях за підсумками сезону-2018/2019. Поміж інших на особливу увагу заслуговує новоспечений лауреат Bill Masterton Trophy за відданість хокею. Цей приз отримав голкіпер «Нью-Йорк Айлендерс» Робін Ленер.

«Мені не соромно зізнатись, що я ментально хворий, але це не означає, що я ментально слабкий», - сказав під час нагородження Робін.

Перед сезоном Ленер зізнався, що страждав через психологічні проблеми, багато пив, був близький до суїциду. Але зібрав волю в кулак, повернувся на лід і провів дуже класний сезон. За таку волю його й відзначили Bill Masterton Trophy.

Нагадаємо, що володарями Кубка Стенлі вперше в історії стали хокеїсти «Сент-Луїс Блюз».