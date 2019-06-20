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    Хокеїст, який був близький до суїциду, отримав приз за відданість хокею в НХЛ

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    Робін Ленер визнав, що ментально хворий. Але не ментально слабкий - Хокеїст, який був близький до суїциду, отримав приз за відданість хокею в НХЛ
    Робін Ленер визнав, що ментально хворий. Але не ментально слабкий
    buffalonews.com

    Робін Ленер із «Нью-Йорк Айлендерс» вразив своїм неймовірним поверненням

    Національна хокейна ліга визначила лауреатів в індивідуальних номінаціях за підсумками сезону-2018/2019. Поміж інших на особливу увагу заслуговує новоспечений лауреат Bill Masterton Trophy за відданість хокею. Цей приз отримав голкіпер «Нью-Йорк Айлендерс» Робін Ленер.

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    «Мені не соромно зізнатись, що я ментально хворий, але це не означає, що я ментально слабкий», - сказав під час нагородження Робін.

    Перед сезоном Ленер зізнався, що страждав через психологічні проблеми, багато пив, був близький до суїциду. Але зібрав волю в кулак, повернувся на лід і провів дуже класний сезон. За таку волю його й відзначили Bill Masterton Trophy.

    Нагадаємо, що володарями Кубка Стенлі вперше в історії стали хокеїсти «Сент-Луїс Блюз».

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