«Сент-Луїс» побив «Бостон» у сьомому матчі і вперше в історії виграв Кубок Стенлі (відео)



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Капітан «блюзменів» Алекс П'єтранджело вперше підняв над головою Кубок Стенлі theguardian.com

«Блюзмени» вистраждали цю перемогу

«Сент-Луїс Блюз» вперше в історії клубу виграв Кубок Стенлі. У сьомому матчі серії проти «Бостон Брюїнз» «блюзмени» виглядали вельми переконливо і не дали сумніватися у своїй перевазі вже після двох періодів, які вони виграли 2:0.

«Бостон Брюїнз» - «Сент-Луїс Блюз» - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Рахунок серії - 3:4

Шайби: 0:1 - Раян О'Райллі (Бовмістер, П'єтранджело), 16:47. 0:2 - П'єтранджело (Джаден Шварц), 19:42. 0:3 - Брендон Шенн (Владімір Тарасенко, Джаден Шварц), 51:25. 0:4 - Сенфорд (Девід Перрон, Раян О'Райллі), 55:22. 1:4 - Ґрелчик (Крейчі), 57:50

«Бостон Брюїнз»: Раск; Макевой - Хара (к), Пастрняк - Патріс Бержерон - Бред Маршан; Брендон Карло - Торі Круґ, Кульман - Крейчі - ДеБруск; Джон Мур - Ґрелчик, Гайнен - Чарлі Койл - Маркус Юганссон; Аччіарі - Куралі - Йоакім Нордстрьом. Тренер - Брюс Кассіді

«Сент-Луїс Блюз»: Бінінґтон; П'єтранджело (к) - Карл Ґуннарссон, Владімір Тарасенко - Брендон Шенн - Джаден Шварц; Парейко - Бовмістер, Девід Перрон - Раян О'Райллі - Сенфорд; Едмундсон - Вінс Данн, Бле - Бозак - Марун; Александр Стін - Сандквіст - Барбашов. Тренер - Крейґ Берубе

Кидки: 33 (12 + 11 + 10) - 20 (4 + 6 + 10)

Штраф: 0 (0 + 0 + 0) - 2 (2 + 0 + 0)

12 червня. Бостон. TD Garden. 17 565 глядачі в

Таким чином, рахунок у серії став 4:3 на користь підопічних Крейґа Берубе. Цей успіх став першим для «блюзменів», які вступають у НХЛ з 1967 року. «Столичні» вперше за 50 років вийшли у фінал чемпіонату Національної хокейної ліги. В останнє це траплялося в сезоні-1968/1969. Тоді «Сент-Луїс» всуху програв фінальну серію «Монреаль Канадієнс» - 0:4.