Гран-прі Китаю «Формули-1» скасовано: названо причину

Таке рішення пов'язане з непростою ситуацією в Китаї із коронавірусом

Гран-прі Китаю «Формули-1» наступного сезону чемпіонату не відбудеться. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної автомобільної федерації (ФІА).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що таке рішення пов'язане з непростою ситуацією в Піднебесній із коронавірусом та з супутніми складнощами. Нагадаємо, згідно з чинними китайськими правовими нормативами будь-яка людина, у якої виявлено Covid-19, має протягом декількох днів залишатися ізольованою. Такий стан справ створював проблеми для гонщиків і персоналу команд.

У пресслужбі ФІА також повідомили, що зараз розглядаються варіанти заміни китайського етапу. Раніше йшлося про те, що він може пройти в Португалії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено не раніше початку 2023 року, оскільки будуть потрібні додаткові переговори з командами, пов'язані з фінансовими питаннями.

Раніше німецький автогонщик Себастьян Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора.