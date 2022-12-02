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Гран-прі Китаю «Формули-1» скасовано: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гран-прі Китаю «Формули-1» скасовано: названо причину
Зараз розглядаються варіанти заміни китайського етапу
фото з відкритих джерел

Таке рішення пов'язане з непростою ситуацією в Китаї із коронавірусом

Гран-прі Китаю «Формули-1» наступного сезону чемпіонату не відбудеться. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної автомобільної федерації (ФІА).

Повідомляється, що таке рішення пов'язане з непростою ситуацією в Піднебесній із коронавірусом та з супутніми складнощами. Нагадаємо, згідно з чинними китайськими правовими нормативами будь-яка людина, у якої виявлено Covid-19, має протягом декількох днів залишатися ізольованою. Такий стан справ створював проблеми для гонщиків і персоналу команд.

У пресслужбі ФІА також повідомили, що зараз розглядаються варіанти заміни китайського етапу. Раніше йшлося про те, що він може пройти в Португалії.

Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено не раніше початку 2023 року, оскільки будуть потрібні додаткові переговори з командами, пов'язані з фінансовими питаннями.

Раніше німецький автогонщик Себастьян Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора.

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Теги: Китай Гран-прі Формула-1

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