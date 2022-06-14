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    Новини

    Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)

    Німецький гонщик Себастьян Феттель постійно підтримує Україну. На етапі чемпіонату світу в Азербайджані український посол вручив йому вишиванку - Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)
    Німецький гонщик Себастьян Феттель постійно підтримує Україну. На етапі чемпіонату світу в Азербайджані український посол вручив йому вишиванку
    фото: Twitter посла в Азербайджані

    Німецький автогонщик Себастьян Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора

    Чотириразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі «Формула-1» Себастьян Феттель, який підтримує Україну у воєнному конфлікті з Росією, отримав подарунок від українського посольства в Азербайджані. Про це повідомив у Twitter посол України в Баку Владислав Каневський.

    Зустріч Феттеля із представниками української громади відбулася під час чергового етапу чемпіонату світу, який проходив на вулицях азербайджанської столиці Баку.

    Українська делегація зустрілася з Феттелем, подякувала йому за підтримку України (яку гонщик демонструє на кожному етапі, бо його шолом розмальований жовтим і синім кольорами, а також на амуніції пілота зроблений напис «Ні війні»). Також українці вручили німецькому спортсмену справжню українську вишиванку.

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    Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)
    Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)
    Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)

    Нагадаємо, що Україну підтримують діячі спорту та культури в різних країнах.

    Так, у березні акцію на підтримку нашої держави організувало фанатське об’єднання чемпіона Іспанії з футболу, мадридського «Реала».

    А у травні легенда рок-музикант сер Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором.

    Хокеїсти ж збірної Фінляндії присвятили власну перемогу на чемпіонаті світу Україні ще за кілька днів до початку повномасштабної рашистської війни. Фіни у фіналі обіграли саме збірну Росії, яка після цього була дискваліфікована з усіх міжнародних хокейних змагань у світі.

    Теги: Україна Формула-1 Себастьян Феттель
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    Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)