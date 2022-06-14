Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)
Німецький автогонщик Себастьян Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора
Чотириразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі «Формула-1» Себастьян Феттель, який підтримує Україну у воєнному конфлікті з Росією, отримав подарунок від українського посольства в Азербайджані. Про це повідомив у Twitter посол України в Баку Владислав Каневський.
Зустріч Феттеля із представниками української громади відбулася під час чергового етапу чемпіонату світу, який проходив на вулицях азербайджанської столиці Баку.
Українська делегація зустрілася з Феттелем, подякувала йому за підтримку України (яку гонщик демонструє на кожному етапі, бо його шолом розмальований жовтим і синім кольорами, а також на амуніції пілота зроблений напис «Ні війні»). Також українці вручили німецькому спортсмену справжню українську вишиванку.
Нагадаємо, що Україну підтримують діячі спорту та культури в різних країнах.
Так, у березні акцію на підтримку нашої держави організувало фанатське об’єднання чемпіона Іспанії з футболу, мадридського «Реала».
А у травні легенда рок-музикант сер Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором.
Хокеїсти ж збірної Фінляндії присвятили власну перемогу на чемпіонаті світу Україні ще за кілька днів до початку повномасштабної рашистської війни. Фіни у фіналі обіграли саме збірну Росії, яка після цього була дискваліфікована з усіх міжнародних хокейних змагань у світі.