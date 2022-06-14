Чемпіон світу за підтримку України отримав від посла вишиванку (фото)

Німецький гонщик Себастьян Феттель постійно підтримує Україну. На етапі чемпіонату світу в Азербайджані український посол вручив йому вишиванку

Німецький автогонщик Себастьян Феттель пофарбував свій шолом у кольори українського прапора

Чотириразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі «Формула-1» Себастьян Феттель, який підтримує Україну у воєнному конфлікті з Росією, отримав подарунок від українського посольства в Азербайджані. Про це повідомив у Twitter посол України в Баку Владислав Каневський.

Зустріч Феттеля із представниками української громади відбулася під час чергового етапу чемпіонату світу, який проходив на вулицях азербайджанської столиці Баку.

Українська делегація зустрілася з Феттелем, подякувала йому за підтримку України (яку гонщик демонструє на кожному етапі, бо його шолом розмальований жовтим і синім кольорами, а також на амуніції пілота зроблений напис «Ні війні»). Також українці вручили німецькому спортсмену справжню українську вишиванку.

Нагадаємо, що Україну підтримують діячі спорту та культури в різних країнах.

Так, у березні акцію на підтримку нашої держави організувало фанатське об’єднання чемпіона Іспанії з футболу, мадридського «Реала».

А у травні легенда рок-музикант сер Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором.

Хокеїсти ж збірної Фінляндії присвятили власну перемогу на чемпіонаті світу Україні ще за кілька днів до початку повномасштабної рашистської війни. Фіни у фіналі обіграли саме збірну Росії, яка після цього була дискваліфікована з усіх міжнародних хокейних змагань у світі.