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Керівник «Феррарі» покидає команду «Формули-1»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Керівник «Феррарі» покидає команду «Формули-1»
Посаду Бінотто може обійняти Фредерік Вассер
фото: motorsport.com

Причина такого рішення полягає у недовірі до Бінотто з боку президента компанії Джона Елканна

Керівник «Феррарі» Маттія Бінотто вирішив залишити свою посаду. Про це інформує Corriere della Sera, посилаючись на низку джерел, пов'язаних з оточенням пілота команди Шарля Леклера.

Причина такого рішення, як повідомляє видання, полягає у недовірі до Бінотто з боку президента компанії Джона Елканна.

Наразі сторони обговорюють деталі розірвання контракту, що діє до кінця 2023 року. Офіційна новина про розірвання угоди має з'явитися за кілька годин.

Раніше повідомлялося, що місце Бінотто може обійняти Фредерік Вассер, який займає аналогічну посаду в «Альфа Ромео».

Нагадаємо, «Феррарі» посіла друге місце в Кубку конструкторів за підсумками сезону-2022. Перемога дісталася «Ред Булл». Трійку найсильніших замкнув «Мерседес». У загальному заліку пілотів Карлос Сайнс посів п'яте місце, набравши 246 очок.

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Теги: Формула-1 Ferrari Маттія Бінотто

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