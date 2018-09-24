Хвостенко та Семенов виграли Гонку чемпіонів на першості України з літнього біатлону
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Оксана та Сергій були набагато швидшими за суперників
У перший день літнього чемпіонату України України з біатлону пройшла Гонка чемпіонів, у якій взяли участь 12 пар спортсменів.
За результатами минулої перед гонкою переслідування кваліфікації, першою на старт вирушила Оксана Хвостенко.
І саме пара Хвостенко - Сергій Семенов і стала у підсумку чемпіоном.
Пара Анастасія Меркушіна - Сергій Седнєв стала другою за результатами кваліфікації, і на тому ж місці завершила у підсумку гонку.
Третє та четверте місця також посіли спортсмени відповідно до своїх стартовим номерам за результатами кваліфікації.
При цьому під кінець гонки Андрій Дериземля полоскотав нерви своїм вболівальникам, але все ж не впустив призове місце, завойоване у парі з Анею Кривонос.
Віта Семеренко й Олег Бережний трохи не дотягли до п'єдесталу та стали четвертими у Гонці чемпіонів.
Гонка чемпіонів з біатлону (лижоролери)
1. Оксана Хвостенко - Сергій Семенов (0) - 13:43,5
2. Анастасія Меркушина - Сергій Седнєв (0) - +1:18,4
3. Анна Кривонос - Андрій Дериземля (0) - +1:18,57
4. Віта Семеренко - Олег Бережний (0) - +1:26,1
5. Валя Семеренко - Олександр Біланенко (0) - +1:31,4
6. Христина Дмитренко - Дмитро Підручний (0) - +1:57,2
Джерело: biathlon.com.ua