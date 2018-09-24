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    Хвостенко та Семенов виграли Гонку чемпіонів на першості України з літнього біатлону

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    Призери змагань. Фото biathlon.com.ua - Хвостенко та Семенов виграли Гонку чемпіонів на першості України з літнього біатлону
    Призери змагань. Фото biathlon.com.ua

    Оксана та Сергій були набагато швидшими за суперників

    У перший день літнього чемпіонату України України з біатлону пройшла Гонка чемпіонів, у якій взяли участь 12 пар спортсменів.

    За результатами минулої перед гонкою переслідування кваліфікації, першою на старт вирушила Оксана Хвостенко.

    І саме пара Хвостенко - Сергій Семенов і стала у підсумку чемпіоном.

    Пара Анастасія Меркушіна - Сергій Седнєв стала другою за результатами кваліфікації, і на тому ж місці завершила у підсумку гонку.

    Третє та четверте місця також посіли спортсмени відповідно до своїх стартовим номерам за результатами кваліфікації.

    При цьому під кінець гонки Андрій Дериземля полоскотав нерви своїм вболівальникам, але все ж не впустив призове місце, завойоване у парі з Анею Кривонос.

    Віта Семеренко й Олег Бережний трохи не дотягли до п'єдесталу та стали четвертими у Гонці чемпіонів.

    Гонка чемпіонів з біатлону (лижоролери)

    1. Оксана Хвостенко - Сергій Семенов (0) - 13:43,5
    2. Анастасія Меркушина - Сергій Седнєв (0) - +1:18,4
    3. Анна Кривонос - Андрій Дериземля (0) - +1:18,57
    4. Віта Семеренко - Олег Бережний (0) - +1:26,1
    5. Валя Семеренко - Олександр Біланенко (0) - +1:31,4
    6. Христина Дмитренко - Дмитро Підручний (0) - +1:57,2

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон чемпіонат України Віта Семеренко Сергій Семенов Дмитро Підручний
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