Хвостенко та Семенов виграли Гонку чемпіонів на першості України з літнього біатлону



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Призери змагань. Фото biathlon.com.ua

Оксана та Сергій були набагато швидшими за суперників

У перший день літнього чемпіонату України України з біатлону пройшла Гонка чемпіонів, у якій взяли участь 12 пар спортсменів.

За результатами минулої перед гонкою переслідування кваліфікації, першою на старт вирушила Оксана Хвостенко.

І саме пара Хвостенко - Сергій Семенов і стала у підсумку чемпіоном.

Пара Анастасія Меркушіна - Сергій Седнєв стала другою за результатами кваліфікації, і на тому ж місці завершила у підсумку гонку.

Третє та четверте місця також посіли спортсмени відповідно до своїх стартовим номерам за результатами кваліфікації.

При цьому під кінець гонки Андрій Дериземля полоскотав нерви своїм вболівальникам, але все ж не впустив призове місце, завойоване у парі з Анею Кривонос.

Віта Семеренко й Олег Бережний трохи не дотягли до п'єдесталу та стали четвертими у Гонці чемпіонів.

Гонка чемпіонів з біатлону (лижоролери)

1. Оксана Хвостенко - Сергій Семенов (0) - 13:43,5

2. Анастасія Меркушина - Сергій Седнєв (0) - +1:18,4

3. Анна Кривонос - Андрій Дериземля (0) - +1:18,57

4. Віта Семеренко - Олег Бережний (0) - +1:26,1

5. Валя Семеренко - Олександр Біланенко (0) - +1:31,4

6. Христина Дмитренко - Дмитро Підручний (0) - +1:57,2

Джерело: biathlon.com.ua