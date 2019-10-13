І нашим, і вашим: як Усик задобрив українських та російських уболівальників



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Усик - Візерспун АВ

Український боксер успішно дебютував в надважкій ваговій категорії

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій ваговій категорії Олександр Усик задобрив українських та російських уболівальників у останньому поєдинку проти Чезза Візерспуна.

На початок бою демонстративно набожний Усик вийшов у костюмі з зображенням канонізованого російською церквою новгородським князем Алєксандром Нєвським.

Для українських уболівальників Усик знайшов місце для звернення на боксерських трусах. На них уродженцю Криму написали англійською «Симферополь», «Україна» та розмістили зображення українського прапора.

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Усик переможно дебютував у надважкій ваговій категорії, змусивши суперника капітулювати після сьомого раунду.